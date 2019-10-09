Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu şüphelileri takibe aldı. Polis,kısa süreli takibin sonunda Afganistan uyruklu Atıfe Özbek, Farzaneh Özbek ve Hasan Hırzadeh'i gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 281 gram eroin bulundu.

Bir başka operasyonda da narkotik polisi, takibe aldıkları şüphelilerin otomobille Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirdiğini belirledi. Yol üzerinde durdurulan otomobilde bulunan Sibel D. ve erkek arkadaşı Emrah K. gözaltına alındı. Sibel D.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine gizlenmiş 484 ecstasy hap ele geçirildi.

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.



KONYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:30

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.