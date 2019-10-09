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Konya’da şeker pancarı çiftçinin yüzünü güldürüyor Tarlardaki şeker pancarı hasadı havadan ...

İHA

Türkiye'de en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Konya'da şeker pancarı hasadı başladı. Şeker fabrikalarının pancar alım ve işleme kampanyası startının verilmesiyle birlikte üreticiler pancarı sökmeye başladı.

Konya’da şeker pancarı çiftçinin yüzünü güldürüyor Tarlardaki şeker pancarı hasadı havadan görüntülendi

Türkiye’de en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Konya’da şeker pancarı hasadı başladı. Şeker fabrikalarının pancar alım ve işleme kampanyası startının verilmesiyle birlikte üreticiler pancarı sökmeye başladı.
Konya’da binlerce çiftçinin ekimini gerçekleştirdiği şeker pancarının hasadı ile çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi başladı. Tarladan sökülen pancarların geçen yıllara oranla daha verimli olması ise çiftçilerin yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Konya ziyaretinde yaptığı, "Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz" açıklamasıyla beraber ton başına 65 TL'lik bir artış oldu. Böylece pancar alım fiyatında yaklaşık yüzde 28 bir artış gerçekleşti.

Türkiye'nin şeker pancarı üretimin yaklaşık yüzde 29'u Konya'dan
Çiftçiler, kampanya döneminde 122 gün boyunca pancarlarını fabrikaya ulaştırabilecek. Çiftçiler, bu yıl daha yüksek rekolte bekliyor. Bu üretimlerle birlikte ülke genelinde toplam şeker pancarı üretiminin yaklaşık yüzde 29'u karşılanacak. Konya Şeker'in, bu yıl üreticilerden toplamda 3 milyon 650 bin ton pancar alımı yapması planlanıyor. Konya Şeker, bu kampanya döneminde 3 milyon 220 bin ton pancar işleyecek ve bu işlenen pancarlarla 455 bin ton şeker, 690 bin bin ton yaş pancar küspesi, 126 bin ton melas, 50 bin ton kuru küspe üretilmesi bekleniyor.
Tarlada şeker pancarında elle söküm yapan çiftçilere de rastlanırken, büyük söküm makineleriyle pancarlar topraktan sökülerek yapraklardan ayrılıyor. Şeker pancarının bu yıl daha verimli olduğunu belirten pancar üreticisi Halil İbrahim Çalık, “Hasadımız bu sene güzel, bereketli çok şükür. Tarlalardan dönümden 20 ton hasat yapıyoruz, tabii hepsinden 20 ton çıkmıyor ama beklentimiz bizim o yönde. Çiftçilerimiz onun için çabalıyor bir yaz boyunca inşallah beklediğimizi umuyoruz" şeklinde konuştu.

KONYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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