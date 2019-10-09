Kumar oynatıldığı iddia edilen derneklere baskın

Konya'da üç farklı derneğe düzenlenen baskında tombala makinesi ve üfleme motoru ile bir adet tüfek ele geçirildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek adı altında faaliyet gösteren 3 ayrı adreste kumar oynandığı tespit edildi. Adreslere düzenlenen baskında 3 adet tombala makinesi, 2 adet el telsizi, 1 adet üfleme motoru, 3 adet kamera, 6 adet LCD ve 4 adet tüplü televizyon, 1 adet kısa namlulu pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek, çok sayıda tombala kartı, tombala pulu ve tombala topu ele geçirildi.

Hakkında arama kararı bulunan bir kişinin yakalandığı baskınlarda kumar oynatan dernekler mühürlenirken işletme sahipleri ve kumar oynayanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

KONYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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