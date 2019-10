Başkan Kavuş: “Temel düsturumuz, tevazu, samimiyet ve gayretle Meramlıya hizmet vermektir”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin Arif Bilge Tesislerinde personeliyle bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ekibiyle yemekte bir araya geldi. Meram Belediyesi Arif Bilge Tesislerinde gerçekleşen buluşmaya belediyenin park bahçeler, fen işleri, çevre koruma ve kontrol, destek hizmetleri ve veterinerlik işleri müdürlüklerinin tüm personeli katıldı. Başkan Kavuş, yemek öncesinde her bir personele “Hoş geldin” diyerek onlarla ayrı ayrı sohbet etti.



“Meram’ı güzelleştiren her bir çalışmanın altında sizlerin imzası var”

Konuşmasına katılım gösterdikleri için ekip arkadaşlarına teşekkür ederek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Ailesi” olarak bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldiği tarihten bu yana tüm ekip arkadaşlarının özverili bir çalışma sergilediğinin altını çizen Başkan Kavuş, “Sizler, belediyenin görünür yüzü olarak 6 aydır hiç durmadan koşturdunuz. Bizim belediyecilik hizmetlerinde övündüğümüz işleri yapan ekip olarak bu işlerin cefasını sizler sırtlandınız. Meram’ı tozdan çamurdan, kirden çöpten, sinekten böcekten kurtarmak üzere yürütülen tüm işlerin altında sizlerin imzası var. Göreve geldiğimizden bu yana ‘Temel düsturumuz, tüm çalışanlarımızla tevazu, samimiyet ve gayretle hemşehrilerimize hizmet etmektir’ dedik. Siz bu düstura harfi harfine uyarak bu imzayı büyük özveriler göstererek attınız. Bu gayretli çalışmalarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“Meram’da sorunların çözümü artık bir telefon kadar yakın”

Meram Belediyesi çatısı altında kurulan “Bizim Meram Masası”nın faaliyetlerinden de bahseden Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımızın tüm istek, talep, şikayet, beklenti ve önerileri bu birimimize geliyor. Bunlara binaen tüm ekiplerimiz bu sorunların çözümü için canhıraş bir çalışma sergiliyor. Bu sayede belediye içinde sıklıkla görünen vatandaş yoğunluğu önemli ölçüde azaldı. Vatandaşımız artık belediyeye gelme ihtiyacı dahi duymuyor. Bu, sizlere ve belediyemize olan güvenin arttığının bir göstergesi. Vatandaşımız artık belediyeye ulaşabiliyor ve derdini sıkıntısını anlatıyor, sizlerde hızlı bir şekilde çözüyorsunuz” şeklinde konuştu.



“Mesai arkadaşınız olarak hep yanınızda olacağım”

“Her seçimden sonra yaşanan vatandaşların başkanı tanıma sürecini sizlerin sayesinde en iyi şekilde yaşadım” diyen Başkan Kavuş, bu süreçte kendisine özel destek veren ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Bu çalışmanın her geçen gün daha iyiye gideceğine emin olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, “Bu çalışmalarla birlikte belediyenin vatandaşımızın gözündeki imajı daha da iyiye gidecektir. Sizin şevk ve gayretinizi artırmak için farklı bahanelerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Hem başkan olarak hem de bir mesai arkadaşınız olarak sizleri yalnız bırakmayacağım. Birbirimize destek olmaya devam ettiğimiz sürece tüm şartların daha iyiye gittiğine hep birlikte şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yemeğe geçildi. Duasını da Başkan Kavuş’un yaptığı yemeğin ardından Başkan Kavuş, personeliyle istişarelerde bulundu.

