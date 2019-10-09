Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, YÖK’ün raporunda da öne çıktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bir çok kategoride ilk sıralarda yer aldı.

YÖK tarafından devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı kategorilerde değerlendirildiği “Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu” geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Vakıf üniversiteleri için belirtilen veriler incelendiğinde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin yeni kurulmuş bir üniversite olmasına karşın pek çok alanda Türkiye'deki diğer vakıf üniversitelerinden önde olduğu görüldü. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; doluluk oranı, öğretim elemanı başına düşen uluslararası hakemli bilimsel dergilerdeki (SCI, SCIExpanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergiler) bilimsel makale sayısı, öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kitap sayısı, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal veya endüstriyel proje sayısı kategorilerinde Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda yer aldı.



Tercih ve yerleştirmede doluluk oranı yüzde 100 oldu

Geçtiğimiz yıl için yayımlanan rapora göre, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yüzde 98 doluluk oranı ile, doluluk oranı açısından Türkiye'deki tüm vakıf üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin bu yıl gerçekleştirilen üniversite giriş sınavı sonrasındaki tercih ve yerleşme verilerine göre doluluk oranı ise yüzde 100 oldu. Raporda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin öne çıktığı bir diğer nokta ise bilimsel yayınlar kategorisi oldu. Bir üniversitenin ürettiği bilginin başlıca göstergelerinden kabul edilen, uluslararası platformlarda uzman hakemlerce incelenerek yayımlanması kabul edilen üniversitelerin sıralanmasında önemli bir yer tutan bilimsel makalelerin sayısı açısından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda yer aldı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğretim elemanı başına düşen uluslararası hakemli bilimsel dergilerdeki yayın sayısı ile Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 16. sırada yer alırken, 2010 yılından sonra kurulan vakıf üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer alarak önemli bir başarı sağladı.



Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrenci başına düşen kitap sayısında vakıf üniversiteleri arasında 9. sırada yer aldı

YÖK’ün yayımladığı yıllık izleme ve değerlendirme raporunda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin kütüphanesine verdiği önem de somut şekilde ortaya çıktı. Öğrenci başına düşen kitap sayısında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında 9. sırada yer alırken 2010 yılından sonra kurulan vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Basılı kitaplara ilaveten elektronik yayın sayısında da önde yer alan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısında vakıf üniversiteleri arasında ilk 5 içinde yer alırken Türkiye’deki devlet üniversiteleri dahil tüm üniversiteler dikkate alındığında 16. sırada yer aldı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin öne çıktığı bir diğer nokta öğrencileri tarafından yapılan sosyal ve endüstriyel proje sayısı oldu. Öğrencilerinin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı bakımından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 20 içerisinde yer alırken 2010 yılından sonra kurulan vakıf üniversiteleri arasında 6. sırada yer aldı.



"Daha da iyi bir konumda olmak için hep birlikte çalışıyoruz"

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “YÖK tarafından yayımlanan rapor, üniversitemizin gerek bilimsel araştırma ve bilgi üretme kapasitesi, gerekse kütüphanesine verdiği önemi somut şekilde ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sosyal ve endüstriyel projeler de kayda değer bir sayıya ulaşmış durumda. Biz henüz genç bir üniversiteyiz, kuruluş kanunumuz 2013 yılında yayımlandı, ilk öğrencilerimizi ise 2016 yılında kabul ettik. Bu tarihler de göz önünde alındığında üniversitemizin daha henüz yolun başındayken yakaladığı bu başarının eğitim ve araştırmaya verdiğimiz değeri objektif şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bu yeterli diye düşünmüyoruz, yapılanma ve gelişme çalışmalarımız Kurucu Başkanımız Recep Konuk’un verdiği destek ile devam ediyor, kendisinin çizdiği yolda ilerleyerek her geçen gün daha da iyi bir konumda olmak için hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:30

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.