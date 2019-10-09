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Başkan Kılca, Çatalhüyük Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Kılca, Çatalhüyük Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.
Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, Çatalhüyük Mahalle Muhtarı Adem Kurtulan ve bölge sakinlerinin de eşlik ettiği ziyaret programı kapsamında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilk önce Çatalhüyük Mahallesinde yapımı süren Beytül Hikme Kur’an Kursu inşaatı ile Hacı Ahmet Karatay Camisi’nde incelemelerde bulundu. Daha sonra Medine Kur’an Kursu’na geçen Hasan Kılca, burada da yapımı süren Medine Erkek Kur’an Kursu ek binasında inceleme yaptı. İncelemenin ardından kursta eğitim gören öğrencilerle öğle yemeğinde buluşan Kılca, yemekte bir süre öğrencilerle sohbet etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar son olarak yine Çatalhüyük Mahallesinde yapımı süren Akabe Cami ile Kur’an Kursu’nda da incelemelerde bulunarak bölge sakinleriyle buluştu. Başkan Hasan Kılca, vatandaşların belediye ile ilgili taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.
Başkan Kılca, Akabe Cami ve Kur’an Kursu’nun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, camilerin kültürümüzde büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Başkan Kılca, “Camiler bizim köklü medeniyetimizin önemli birer merkezleri konumundadırlar. Çünkü camilerimiz; yalnızca ibadet yapılan mekanlar değil, vatandaşlarımızın toplanma yerleridir, çocuklarımızın ve büyüklerimizin buluşup kaynaşma alanlarıdır. Camilerimizin önemine 15 Temmuz akşamında hep birlikte çok güzel bir şekilde şahitlik ettik. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımız o gece camilerimizden yükselen sala sesleriyle meydanlara aktı ve FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı mücadele etti. Kur’an kursumuz da yine bölgeye faydalı ve hayırlı hizmetlerde bulunacak. Çocuklarımızdan cıvıl cıvıl Kur’anı Kerim’in seslerinin yükseleceği alanlar olarak mahallemiz için buraları önemsiyoruz” dedi.
Karatay Belediyesi olarak okul, cami ve Kur’an kursların yapımı ile çevre düzenlemesinin yanı sıra söz eksikliklerin giderilmesi konusunda önemli katkılar yaptıklarını belirten Başkan Kılca, “Bizler de Karatay Belediyesi olarak camilerimize, Kur’an kurslarımıza ve okullarımıza bugüne kadar birçok önemli destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Gerek buraların yapımında gerek çevre düzenlemelerine ve gerekse de birtakım eksikliklerinin karşılanmasına yönelik katkılarımız oluyor. Karatay Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın faydasına olacak her türlü hizmetin en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Tabii hayırsever vatandaşlarımızın da bu alanda önemli destekleri var. Onların bu destekleriyle ilçemizde cami, okul ve Kur’an kurslar bir bir yükseliyor. Ben bu vesileyle hayırsever hemşehrilerime de ayrıca şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar da cami ve Kur’an kurslarının yapımlarında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, “Karatay genelinde bu yıl Kur’an kurslarımızdan 46 yaş aralığındaki 2 bin 100 çocuğumuz faydalanıyor. Gelecek yıl bu rakamı yeni açılacak kurslarla birlikte 2 bin 500’e çıkacağını düşünüyoruz. İlçe müftülüğü olarak çocuklarımıza Kur’anı Kerim kurslarının yanı sıra milli ve manevi değerlerimize yönelik eğitimler de veriyoruz. Bu eğitimleri çok önemsiyoruz ve gerek devletimiz gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız bunun üzerinde özellikle duruyor” ifadelerini kullandı.

KONYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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