Başkan Altay: "Büyükşehir olarak her zaman ilçelerimizin yanındayız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Halkapınar ve Ereğli’de AK Parti İlçe Teşkilatları ile ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Halkapınar ve Ereğli’ye çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Koyuncu ve Necati Sametoğlu ile birlikte ilk olarak AK Parti Halkapınar İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Fatih Köşger ve partililerle bir araya geldi.



"Büyükşehir Belediyesi olarak Halkapınar'ın yanındayız"

Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygulanmaya başlamasının ardından Halkapınar’da yaklaşık 28 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, “Halkapınarlı kardeşlerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İlçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde hizmetleri yürütmeye, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah birlikte çok daha güzel günler görürüz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, daha sonra Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal’ı ziyaret etti. Birlikte Halkapınar’a çok önemli hizmetlerde bulunacaklarını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Halkapınar’ın yanında olduklarını ifade etti. Ziyareti dolayısıyla Başkan Altay’a teşekkür eden Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ise “İnşallah bundan sonra Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Halkapınar’ımızı hak ettiği seviyelere getirmek için çalışacağız” diye konuştu.



"Ereğli'ye 170 milyon lira yatırım yaptık"

Halkapınar’dan sonra Ereğli’ye geçen ve burada da ilk olarak AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Altay, Ereğli’ye Büyükşehir Belediyesi olarak son 5 yılda çok önemli hizmetlerde bulunduklarının altını çizdi. Başkan Altay, “Ereğli en sık ziyaret ettiğimiz ilçelerden. İnşallah gelmeye, açılış yapmaya, temel atmaya devam edeceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ereğli’deki toplam harcaması 170 milyon lira. Önümüzdeki 5 yılda da inşallah Ereğli’de çok güzel hizmetler yapacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Necati Sametoğlu ise, “Uğur Başkanımız bugüne kadar Ereğli’ye çok büyük destek verdi. Bundan sonra da inşallah bu desteklerinin devamını bekliyoruz. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.



"Şimdi Ereğli'ye hizmet etme zamanı"

Daha sonra Ereğli Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile görüşen Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem sahada verdiğimiz sözleri yerine getirmek hem de bugüne kadar yürüttüğümüz projeleri devam ettirmek için aynı azimle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ereğli’nin menfaatine olacak her türlü hizmetin arkasında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Önemli olan vatandaşlarımızın daha güzel bir Ereğli’de yaşaması” ifadelerini kullandı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da ziyareti nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.

KONYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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