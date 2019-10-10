Tuzak kurarak şahin avı yapan avcılar yakalandı

Konya’da, tuzak kurmak suretiyle şahin avı yapan iki avcı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı milli parklar ekipleri tarafından müşterek yürütülen denetim ve kontrollerde, yasak olduğu halde tuzak kurarak şahin avı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şahısların yanlarında bulunarak ele geçirilen şahin avında kullanılan 5 tuzak, 13 canlı güvercin, 1 ölü güvercin, 1 adet gözleri dikili halde kerkenez kuşu, 2 el dürbünü, 3 bıçağa el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, canlı güvercinler ile tedavisi yapılan kerkenez kuşunun doğaya geriye salındığı, iki avcı hakkında ise kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle haklarında cezai işlemler yapılacağı bildirildi.

KONYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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