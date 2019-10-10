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Başkan Altay: “Konyamızı daha güzel bir yere taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız"

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emirgazi ve Karapınar ilçelerinde belediye başkanlarını, AK Parti İlçe Teşkilatlarını ve esnafları ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emirgazi ve Karapınar’ı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlk olarak AK Parti Emirgazi İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Uğur Çanakçı ve partililerle bir araya gelen Başkan Altay, yeni dönemde verdikleri tüm sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti.
Başkan Altay, “Bu dönem daha uyumlu çalışma imkanımız var. Yeni Büyükşehir Yasası ilk başladığında bazı soru işaretleri vardı ama geçen beş yılda bunun ilçelerimiz için ne kadar önemli bir katkı olduğunu, ilçelerimizde yapılamayan işlerin nasıl yapıldığına hepimiz şahitlik ettik. Aynı azim ve kararlılıkla Konyamızı daha güzel bir yere taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.
Daha sonra Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak’ı ziyaret eden Başkan Altay, Koçak’a çalışmalarında çalışmalar diledi. Başkan Koçak ise, ziyareti dolayısıyla Başkan Altay’a teşekkür etti.

“Birlik ve beraberlik olan yerde bereket oluyor”
Emirgazi esnaflarını da ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra Karapınar’a geçerek AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Naci Tartan ve partililerle görüştü. Teşkilatlardan aldıkları güçle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile Karapınar’a hizmet için çaba sarf ediyoruz. Güzel ve iyi neticeler çıkmaya başladı. İnşallah bu hizmetler önümüzdeki yıllarda devam eder. Önemli olan birlik ve beraberliğin olması. Birlik ve beraberlik olan yerde bereket oluyor. Onun için teşkilatların uyumu hizmet kadar önemli. İnşallah bunu da sağladığımızda beş yıl için her şey çok güzel olur iyi olur” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte Karapınar’ı çok daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız”
Daha sonra Karapınar Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile görüşen Başkan Altay, belediye başkanlığında ikinci dönemi olan Mehmet Yaka’nın tecrübeli olduğunu belirtti. Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesiyle birlikte çalışma kültürü oluştu. Tabi bir büyük avantajımız da Karapınarlı Bakanımız olması. Sağ olsun sadece Karapınar’ın değil, Konya’nın tüm meseleleriyle ilgileniyor. Allah razı olsun kendisinden. İnşallah hep birlikte Karapınar’ı çok daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da, yeni dönemde Büyükşehir Belediyesiyle uyumlu şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ziyareti nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.
İlçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Selimiye Külliyesi Millet Kıraathanesini de ziyaret eden Başkan Altay, Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi tarafından çalışmalar yürütülen erozyon sahası ile Hotamış Depolama Göleti’nde de incelemelerde bulundu. Başkan Altay’a ilçe ziyaretlerinde AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Koyuncu, Necati Sametoğlu ve Fuat Kunduracı da eşlik etti.

KONYA

10 Ekim 2019 Perşembe

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