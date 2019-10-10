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Başkan Pekyatırmacı: “Asfalt çalışmalarında bereketli bir sezon geçiriyoruz”

İHA

Başkan Pekyatırmacı: “Asfalt çalışmalarında bereketli bir sezon geçiriyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, modern fiziki belediyecilik ile önemli yatırımların hizmete dönüştüğü yıllık faaliyet planı doğrultusunda ilçede 200 bin metrekare sıcak asfalt, 400 bin metrekare de soğuk asfalt serimi gerçekleştirerek 2019 yılı için belirlenen 100 bin ton asfalt hedefine yaklaşıyor.
Selçuklu, her yıl artan nüfusu ve konut sayısıyla cazibe merkezi olmaya devam ederken, Selçuklu Belediyesi de ilçe genelinde yürüttüğü altyapı ve asfalt çalışmalarıyla planlı şehirleşmeye destek veriyor. Altyapı hizmetlerini koordineli bir şekilde yürüten Selçuklu Belediyesi, yıllık faaliyet planı doğrultusunda rekor düzeye ulaşan çalışmaları başarılı bir şekilde uyguluyor. Yılbaşında belirlenen hedefe adım adım yaklaşan Selçuklu Belediyesi, şu ana kadar 70 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ilçenin farklı bölgelerinde bulunan büyük cadde ve sokaklarda yol genişletme, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, 200 bin metrekare sıcak ve 400 bin metrekare soğuk asfalt dökümü gerçekleştirdi.
Fen işleri müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda tam kapasiteli 3 adet asfalt finişeri ve diğer ekipmanlarla birlikte 50 personel görev yapıyor. Sille Ak, Selehattin Eyyubi, Hocacihan ve Hüsamettin Çelebi mahallelerinde asfalt çalışması sürerken, ilçenin muhtelif bölgelerinde ise tretuvar çalışmaları yapılıyor. Sulutas, Küçük Muhsine, Sızma ve Başarakavak başta olmak üzere ilçe merkezine uzak mesafede bulunan dış mahallelerde yol açma, kumlama ve yol tesviye çalışmaları hızla devam ediyor. Sezon sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Sezon başından itibaren hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde geniş ölçekte altyapı ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren altyapı ve asfalt çalışmalarının planlı ve programlı olarak devam ettiğini söyledi.

“Selçuklu’da altyapı için titiz çalışıyoruz”
İlçede yapılan çalışmaların ihtiyaca göre değişmekle birlikte tüm mahallelere en iyi şekilde hizmeti verdiklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizin her bölgesinde belirlenen noktalarda ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuvar çalışmaları yürütüyor. Planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz. Alt yapı çalışmalarında da bu yıl itibariyle bereketli bir sezon geçiriyoruz. Şehir merkezinde ve civar mahallerde sürdürülen altyapı çalışmalarımız sürüyor. Hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza sezon boyunca devam edeceğiz” dedi.
İlçenin tamamında yoğun tempo ile çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Pekyatırmacı, yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ile önceden belirlenen hedeflerin birer birer gerçekleştirildiğini söyledi. Yüksek kapasiteli asfalt şantiyesinde seri üretim yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yeni nesil asfalt plentinin verimli bir şekilde kullanıldığını, altyapıda kaliteye büyük önem verdiklerini vurguladı.
Yapılan planlı ve programlı çalışmalar ile mevsim koşullarının iyi gitmesi halinde sezon başında konulan hedeflerin üzerine çıkılması hedefleniyor.

KONYA

10 Ekim 2019 Perşembe

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