Konya merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonunda 21 tutuklama

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 45 askerden 21'i tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerler ve bu kişilere 'mahrem imamlık' yapan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt mensubu 50 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 6'sı daha önce ihraç edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 1 Ekim'de Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol kararıyla, 6 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



KONYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:28

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.