Rektör Zorlu: “Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Türk silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatına destek mesajı yayımlayarak, bu harekatın Türkiye, ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarını teröristlerden arındıracağını, mülteciler için güvenli bölge oluşturacağını ve bu güvenli bölgelere mültecilerin dönüşlerini sağlayacağını belirten Rektör Zorlu, “Ülkemizin hedefi, bölgenin barış ve huzurunu sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na karşı açıklamalar yapan Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası aktörleri, insanlık adına daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kendi çıkarları dışında hiçbir konuda birlik olamayan bu yapıların, Türkiye karşıtlığında ve mazlum coğrafyalardaki zulümlere sessiz kalmada birlik olmaları manidardır. Türkiye’nin ve bölgemizin huzuru ve istikrarı için hayati önem taşıyan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin hem ülkemiz içerisinde hem de uluslararası platformlarda yapılan ve terör örgütlerinin propagandasını amaçlayan tüm açıklamaları reddediyoruz” dedi.



“Harekat kaçınılmaz hale gelmiştir”

Türkiye’nin, herhangi bir fiziki operasyona girişilmeden sorunun çözülmesi için gereken tüm diplomatik çabaları dünyanın gözü önünde sergilendiğini kaydeden Prof. Dr. Zorlu, “Ancak gelinen noktada harekat kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu perspektiften, yerel ve uluslararası tüm taraflardan Türkiye’nin meşru müdafaa hakkına, bölgeye kazandırmayı hedeflediği barış ve huzur ortamına ve adeta vatansızlaştırılan mültecilerin yeniden vatanlarına kavuşturulması gibi ulvi bir gayeye destek olamıyorlarsa dahi saygı duymalarını beklemek hakkımızdır. Barış Pınarı Harekatının hedefine ulaşarak başarıyla tamamlanacağına ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği en anlamlı sorumluluklardan biri olarak insanlık tarihinde yerini alacağına inancımız tamdır. Kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin” ifadelerini kullandı.

KONYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

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