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Cihanbeyli’de üniversite öğrencileri yurtlarının açılmasını istiyor

İHA

Cihanbeyli’de üniversite öğrencileri yurtlarının açılmasını istiyor

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde üniversite öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurdun hala açılmaması nedeniyle otellerde, pansiyonlarda ve özel yurtlarda kalmak zorunda kalarak mağdur olduklarını söyleyerek, yurdun bir an önce açılması için yetkililerden yardım bekliyor.
Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yurt sorunu devam ediyor. Üniversiteyi kazanarak Cihanbeyli ilçesine gelen öğrenciler, KYK yurdunun bir türlü faaliyete geçmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Üniversiteye kayıt yaptırdıkları sırada yurdun en kısa zamanda açılacağının kendilerine söylendiğini ifade eden üniversite öğrencileri, eğitimöğretim yılının başlamasına rağmen yurtlarının hala açılmadığını bu nedenle de otellerde, pansiyonlarda ve özel yurtlarda kalmak zorunda bırakıldıklarını söyledi. Yurt sorunu nedeniyle maddi olarak da zorlandıklarını aktaran öğrenciler, yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulmalarını istedi.

"Birçok arkadaşımız gece parklarda, camilerde kalıyor"
Yurdun önünde öğrenciler adına açıklama yapan Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Cemil Başkurt, eğitimöğretim 3. haftası olmasına rağmen barınma sorunundan dolayı tam olarak eğitime başlayamadıklarını kaydetti. Bir çok arkadaşının okula geldiğini yurt olmadığı için geri döndüğünü belirten Başkurt, "Arkadaşlarımızın bir çoğu barınma sıkıntısından dolayı pansiyon, cami, otel, park, otopark gibi yerlerde yatıyor. Var olan otel, pansiyonlarda çok pahalı. Günlük 30, aylık 900 lira yeme içme kendilerine ait olması şartıyla kalıyorlar. Yurt konusunda ilçe yetersiz, birçok ev sahibi de öğrenciye ev vermek istememektedir. Bu nedenle birçok arkadaşımız gece parklarda, camilerde kalıyor. Öğrenci sayısı bu sebeple azalmakta. Memlekete geri dönen arkadaşlarımızın çoğunun kaydı siliniyor. Velileri yurt olmadığından dolayı çocuklarını geri götürmektedir. Unutmayalım ki bu vatanın geleceği biziz. 100’ün üzerine sayımız bulunmakta ve hala yurdumuz açılmamakta. Bir an önce en kısa zamanda yurdumuzun açılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Yurdun açılmaması durumunda oğlumun kaydını sildirmek zorunda kalacağım"
Öğrenci velilerinden Mehmet Şimşek, Ankara'da ikamet ettiklerini belirterek, oğlunun yurt sorunu nedeniyle her gün Ankara'ya gidip geldiğini ifade etti. Oğlunu üniversiteye kayıt yaptırdığı sırada kendilerine yurdun eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte açılacağının söylendiğini belirten Mehmet Şimşek, "Aradan geçen zamana rağmen yurt hala faaliyete geçmedi. Oğlumla birlikte bütün öğrenciler yurdun açılmaması nedeniyle mağdur oldular. Maddi olarak da artık bizi zorlamaya başladı bu durum. Oğlum sabah otobüsle okula gidiyor, akşam Ankara'ya geri dönüyor. Yurdun açılmaması durumunda oğlumun kaydını sildirmek zorunda kalacağım" diye konuştu.
Öte yandan, geçen seneden beri öğrenci yetersizliğinden dolayı kapalı bulunan yurtta, bir KYK görevlisinin başvuru almaya başladığı ve öğrenci sayısını tespit etmeye çalıştığı belirtildi. Öğrenci sayısına göre yurdun açılıp açılmayacağına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK Genel Müdürlüğünün karar vereceği kaydedildi.

KONYA

11 Ekim 2019 Cuma

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