Selçuk Üniversitesinde Mendeley Eğitimi verildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ)'nde Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığının organize ettiği Mendeley Kullanıcı (Hızlı ve kolay Atıf Formatı Uygulama) Eğitimi gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, “Selçuk Üniversitesi neredeyse 50 yıldır bir geçmişe sahip köklü üniversitelerden bir tanesi. Üniversitemiz; fiziki anlamda önemli imkanlara sahip, donanımlı fakülteleri, yüksekokulları, konferans salonları, ARGE Merkezleri, laboratuvarları, kütüphaneleri de bunun göstergesidir. Bu fiziki imkanlar yapılan akademik faaliyetler içinde önemli bir zemin oluşturuyor. Bugün burada bu akademik faaliyetlerimizin nasıl daha olgun bir şekilde yönetilebileceği konusunda yetkili ağızlardan bilgiler alacağız. Burada anlatılacak olan araştırma ağı ile yaptığımız çalışmaları, makaleleri paylaşmak, alıntılar yapmak, bu çalışmaları çevrimiçi yönetmek, başka araştırmacılarla iletişim kurabilmemiz gibi hususlarda kendimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Birkaç gündür ülkemizin güneyinde Suriye’de terör örgütlerine karşın bir mücadele yürütülüyor. Bilim insanları olarak bu mücadeleye ve ülkemize vereceğimiz en güzel destek bugünkü toplantı örneğinde olduğu gibi akademik faaliyetlerimizi kendimizi mümkün olduğunca geliştirmeye çalıştırmak ve alanlarımızda söz sahibi olmaktır. Son olarak programın hazırlanmasında emeği geçen Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Fahrettin Demirci’ye, kütüphane çalışanlarına ve katılımınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum” dedi.

Mendeley Kullanıcı Eğitimi sunumunu yapan Saide Sak, “Elsevier aslında yüzyıllardır bilimsel dünya yayınlarıyla katkı sağlayan Einstein gibi bilim insanlarının makalelerini kazandırmış bilim yığını. Fakat tabii ki bilimsel ihtiyaçlar sadece yayınlarla değil farklı bir takım çözümlerle de araştırmacılara destek olunması gerektiğini doğuruyor. Bu anlamda da Mendeley bünyemize kattığımız çözümlerden bir tanesidir. Yayın süreçlerine geçtiğimizde ya da öncesinde hazırlıklarınızda size destek olacak ve zaman kazandıracak bir çözümdür” şeklinde konuştu.

Mendeley Kullanıcı Eğitimi, sunumu sorucevap şeklinde sona erdi. Programa; SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Fahrettin Demirci, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Saide Sak, akademik personeller ve öğrenciler katıldı.

KONYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

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