Konyalı şehidin baba ocağına acı haber ulaştı

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralanan 5 askerden 1'i olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit oldu. Şehit Mermer'in acı haberi Konya'daki baba ocağına ulaştı.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın TSK'ya ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 5 asker yaralanırken yaralı askerler bölgeden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden Konyalı Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Mermer’in acı haberi Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşayan baba Recep ve anne Necla Mermer'e yetkililer tarafından verildi. Şehit Yunus Mermer’in 2018 yılında göreve başladığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.



Şehidin sosyal medya paylaşımı yürek burktu

Öte yandan, şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı "ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu. Şehidin cenazesinin Konya’da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

KONYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

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