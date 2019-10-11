Yaralı akbaba koruma altına alındı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Akören ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan akbaba tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir akbaba bulunduğu bilgisi üzerine adrese gitti. Milli parklar görevlileri, yaralı olduğu tespit edilen akbabayı tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim etti. Akbabanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

KONYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:27

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.