Yaralı akbaba koruma altına alındı

Konya’nın Akören ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan akbaba tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir akbaba bulunduğu bilgisi üzerine adrese gitti. Milli parklar görevlileri, yaralı olduğu tespit edilen akbabayı tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim etti. Akbabanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.
KONYA
11 Ekim 2019 Cuma
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