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Konya'ya şehit ateşi düştü

DHA

SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırıda  şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'ın (25) memleketi Konya'daki evine acı haber ulaştı. 

SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırıda  şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'ın (25) memleketi Konya'daki evine acı haber ulaştı. 
Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Askeri yetkililer, bekar olan şehit Mermer'in Konya'daki ailesine acı haberi vermeye gittiğinde işte olan baba Recep Mermer, komşusu tarafından eve çağrıldı. Bir ziyarette olan anne Necla Mermer de komşusu tarafından eve çağrıldıktan sonra, oğullarının şehit olduğu haberi verildi. 
Konya Valiliği, Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in şehit olması ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus Mermer şehit olmuştur' 'dedi.  
Şehit Mermer'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Ölüm bize ne uzak, ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' mesajını paylaştiği görüldü. Şehit Mermer'in cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor. 
 

KONYA

11 Ekim 2019 Cuma

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