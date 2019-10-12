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Konya’nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Konya Ankara Karayolu kenarı Cezaevi Sokak girişinde bir apartmanın yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan Mustafa Aktan'a ait 42 BYV 60 plakalı LPG'li olduğu öğrenilen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otomobil alev alev yanarken olay itfaiye ve polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin binaların yakınında olması endişeye neden olurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye tarafından soğutma çalışması yapılmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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