Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi belirleyen polis, fiziki takibin ardından belirlenen şahısların adreslerine baskın yaptı. Baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 15.65 gram eroin ele geçirildi. Şahıslar sevk edildikleri Ereğli Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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