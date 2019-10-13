Yanlış araç tamiratı can alabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yanlış araç tamiratı can alabilir

İHA

Hasarsız olarak tercih edilen ve detaylı ekspertize gösterilmeden alınan araçlarda şasi, direk ve tavanın kesilmesi, airbaglerinin tamir edilmesi ya da çıkartılması ilerleyen zamanlarda felakete yol açabilir.

Yanlış araç tamiratı can alabilir

Hasarsız olarak tercih edilen ve detaylı ekspertize gösterilmeden alınan araçlarda şasi, direk ve tavanın kesilmesi, airbaglerinin tamir edilmesi ya da çıkartılması ilerleyen zamanlarda felakete yol açabilir.
Sıfır araç almaya gücü yetmeyen ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar az kullanılmış araçları tercih ediyor. Bu araçlarda ise iyi kontrol edilmediği takdirde plakaya işlenmemiş kaza onarımları ortaya çıkabiliyor. Değişensiz boyasız olarak satılan araçlarda hasar kaydı görünmese de aracın en önemli yerlerinden airbag, şase ve direkleri tamir edilebiliyor. Bu onarımlar ise aracın değerini düşürmesinin yanında, doğru yapılmadığı takdirde kazalara yol açabiliyor ya da işlevini yerine getiremiyor. Tamir edilen aracın şasilerinden birinin 2 santimetre geride olması, hava yastıklarının değiştirilmemesi ya da yanlış tamir edilmesi, direklerin kesilerek değiştirilmesi, emniyet kemerlerinin sensörlerinin iptal edilmesi verilebilecek örnekler arasında geliyor.

Şasilerdeki dönüklük kazaya sebebiyet verebilir
Kazalarda ustanın yapacağı işçiliğin önemli olduğunu anlatan ekspertiz firması sahibi Ali Özden, "Ben kendim kaportacıyım, yıllarımızı verdik kaportacılığa. Şaseleri düzgün ölçümlerinde yapılırsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Araba zaten parçalardan birleştirilmiş bir malzeme. Onun için iyi yapılırsa, işçilik iyi olursa onda bir sıkıntı olmaz. Ama şasilerde bir santim dönüklük olsa veya kayma olsa frene basıldığı an arabanın direksiyon hakimiyetini kaybedersiniz. Onun için onlara çok dikkat edilmesi lazım, işçiliğin çok iyi olması lazım. Bunları sözlü olarak söylemek pek doğru olmaz. Böyle durumlarda ehil insanlara, ehil checkupçılara gitmekte fayda olduğunu söylüyorum" dedi.
Arabanın görünüşünden belli olabileceğini aktaran Özden, "Arabada bir devrik yoksa haşur huşur bir araba değilse bakan kişi kendisi görebilir. Arabaya bakan müşteriler ilk olarak arabanın nasıl olduğunu anlayamazlar. Dışarıda ya da resimlerde çok güzel görünür ama buraya geldiği zaman arabanın kesik, değişen, devrik olduğunu şasilerde direklerde ya da podyalarda herhangi bir şey olup olmadığını biz zaten burada gösteriyoruz arkadaşlara" diye konuştu.

"İki arabayı birleştirme olaylarını çok yaşıyoruz"
Orijinal parçalar ekleyip arabaları orijinal olarak gösterdiklerini ifade eden Özden, "Araba önden hasarlı oluyor arka tarafı sağlam oluyor veya arkadan hasarlı oluyor önü sağlam oluyor. İki arabayı birleştirme olaylarını çok yaşıyoruz. Buradan tespit edip çıkartıyoruz her şeyini. Hasar kaydı bakıldığı zaman çıkmayabilir. Eğer tramer kayıtlarına girmemişse hasar kaydı çıkmaz. Kendi parasıyla kendi imkanlarıyla yaptırıp polis çağırmadıkları için onlar çıkıyor ortaya" ifadelerini kullandı.

"Her yapılan kaza plakaya işlemez"
Kaporta ustası Ebubekir Çetin ise, her yapılan kazanın plakaya ya da şase numarasına işlenmediğini söyledi. Kazaları müşterinin cebinden yaptırabildiğini belirten Çetin, "Aracın her tarafı değişebilir. Tavanı, ön tarafı ya da çeyreği olsun her yeri değişir araçların, şasilerinde oynama yapılabilir. O yüzden araçların detaylı ekspertize sokulması lazım. Ekspertizin görmediği yerler de oluyor. Çamurluk, kaput parçaları değişebilir, rengi rengine takılır, bunlar değişmemiş olarak görünür" dedi.
Kaporta onarımında ustanın işçiliğinin önemli olduğunu belirten Çetin, "Tavan değiştiği zaman iyi bir işçilik yapılırsa belli olmaz. Bunun belli olması için aracı çok iyi bir ekspertize sokmanız lazım. Araç alacağınızda bir ustaya değil birkaç tane ustaya gösterebilirsiniz. Kaportacı ya da usta olsun birkaç yere göstermenizde fayda var" ifadelerini kullandı.

"Sigorta şişirmesi fiyatlar yükselir"
Araçların dışarıdan hatasız boyasız olabileceğini ifade eden Ebubekir Çetin, önden mekanik veya alttan hasar almış olabileceğini dile getirdi. Hasarın iyice incelenmesi gerektiğini kaydeden Çetin, "Tavanına çok dikkat edilmesi lazım tavanı bile değişmiş olabilir aracın. Araçlar önden de mekanik hasar yapabilir. Önden vurdunuz diyelim, aracın boyasında bir şey olmayabilir. Alttan hasar alırsa sıkıntı olmaz ama bu motor aksamına girdiği zaman mekanik parçalar pahalı. 3040 bin liraya kadar mekanik parçalar var. Motor patlatmada blok kırmada sıkıntı olabilir. Yani sigorta şişirmesi fiyatlar yükselir" şeklinde konuştu.

KONYA

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Çin tespihleri Türk tespihlerinin kalitesine yetişemiyor"
YEREL HABERLER "Çin tespihleri Türk tespihlerinin kalitesine ...
Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı
Konyaspor özel maçta Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Konyaspor özel maçta Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı
Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
Kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü
YEREL HABERLER Kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Drift yapan sürücüyle polis kovalamacası kamerada
YEREL HABERLER Drift yapan sürücüyle polis kovalamacası kamerada
Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı Şehidin sosyal medya paylaşımı yürek burktu
YEREL HABERLER Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı Şehidin sosyal ...
Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı
Büfenin borç defterini de çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Büfenin borç defterini de çalan şüpheli tutuklandı
1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi
YEREL HABERLER 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi
Konya’da sokağa bırakılmış bebek bulundu
YEREL HABERLER Konya’da sokağa bırakılmış bebek bulundu
Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
Konyaspor, Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını ...
TBB Başkanı Feyzioğlu: “Türkiye asla sivillere yönelik bir zarar vermemiştir, vermez”
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu: “Türkiye asla sivillere ...
Selçuk Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatına destek
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatına ...
Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Barış Pınarı Harekatı'nda ‘Yalan-Gerçek’ haber savaşı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nda ‘Yalan-Gerçek’ haber savaşı
Başkan Pekyatırmacı: “Allah kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Allah kahraman Mehmetçiğimizi ...
Konya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Konya'ya şehit ateşi düştü
Altun: “Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun”
YEREL HABERLER Altun: “Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun”
Başkan Altay: “Dualarımız kahraman askerlerimizle birlikte”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Dualarımız kahraman askerlerimizle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X