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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karatay Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Elit Sanayi Sitesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Elit Sanayi Sitesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fevzi Çakmak Mahallesi içerisinde yer alan Elit Sanayi Sitesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinden sanayi sitesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak asfalt sezonu süresince çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, Karatay’a artı değer katacak her türlü katkıyı sunma çabasında olduklarını söyledi.

“150 bin ton asfalt dökme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz”
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, daha önce alt yapısı tamamlanan Karatay’ın birçok yerinde yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Kılca, “Fevzi Çakmak Mahallemiz içerisinde yer alan Elit Sanayi Sitesinde de ekiplerimiz, yaklaşık 3 kilometre uzunluk ve 36 bin 500 metrekarelik alanda asfalt çalışması yapıyor. 2,5 milyon liraya mal olacak çalışmamızı yerinde inceledik. Belediye olarak 150 bin ton asfalt dökme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Tüm çabamız; altyapısı tamamlanmış, tüm yolları asfaltlanmış, birbirinden güzel sosyal ve kültürel mekanları daha yaşanabilir bir Karatay’a kavuşmak. Bunun için de ilçemize artı değer olacak her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KONYA

13 Ekim 2019 Pazar

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