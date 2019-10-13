Tantavi Kültür ve Sanat Merkezine ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezine ödül

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 18.'si gerçekleştirilen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında" uygulama ödülü aldı.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezine ödül

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 18.’si gerçekleştirilen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında” uygulama ödülü aldı.
TKB tarafından kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödül alan belediyeler belli oldu. Toplamda 36 belediyeye ait 60 projenin değerlendirildiği yarışmada, Meram Belediyesi tarafından restore edilerek Konya kültür ve sanat hayatına kazandırılan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, uygulama ödülü almaya hak kazandı. Yarışmalarda 6 kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 8 Kasım 2019 tarihinde YAPEX Restorasyon Fuarı kapsamında düzenlenecek törenle verilecek. Yarışma kapsamında TKB jürisi, 36 belediyeden gelen 60 projeyi; mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarında değerlendirdi. Yarışmaya katılan belediyelerin projeleri; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 2 proje Jüri Özel Ödülüne, 6 proje Uygulama Ödülüne, 6 adet Korumada Süreklilik Ödülüne ve 14 proje ise Başarı Ödülüne değer görüldü. “Kentsel Korumada Kültür Mirası” temasıyla 68 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerle buluşacak olan YAPEX Restorasyon Fuarında yarışmaya katılan belediyelerin proje ve uygulamaları açılacak sergi ile tanıtılacak.

“Sanatımıza en iyi şekilde hizmet edecek programlar gerçekleştiriyoruz”
Meram Belediyesi olarak özen gösterdikleri tarihi ve kültürel mirası koruma gayretlerini böylesi bir ödülle taçlandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kendilerini ödüle layık gören Tarihi Kentler Birliği’ne, Tantavi Hanı’nın Konya’nın kültür ve sanat hayatına kazandırılmasında çokça emeği olan önceki dönem Belediye Başkanı Fatma Toru’ya ve tüm emek ve destek verenlere teşekkür etti.
Geçmişini bilmeyen ve tarihine sahip çıkamayan toplumların yok olmaya mahkum olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bu amaçla Meram’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunması, sanatın ve sanatçının desteklenmesi, turizme kazandırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Tantavi Han’da gerçekleştirilen titiz restorasyon çalışması da belediyemizin bu yöndeki uygulamalarından biri oldu. Tantavi’de, kültür hazinemizi gelecek nesillere en iyi şekilde ulaştırmış olmanın yanında, geleneksel Türkİslam sanatlarını ihya edecek sergiler, kültürel programlar ve söyleşilerle kültürümüze ve sanatımıza en iyi şekilde hizmet edecek programlar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede mirasımıza dolayısıyla şanlı geçmişimize sahip çıkma ve onu geleceğe en iyi şekilde aktarma görevimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz ” ifadelerini kullandı.

KONYA

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biber gazlı, demirli, sopalı baskın anı kamerada Konya'da apartman yöneticisiyle iş yeri sahibi arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Biber gazlı, demirli, sopalı baskın anı ...
Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken ...
Büyükşehir, 'Sıfır Atık' projesine 110 pilot okulu dahil etti
YEREL HABERLER Büyükşehir, 'Sıfır Atık' projesine 110 pilot okulu ...
Karatay Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi
Yanlış araç tamiratı can alabilir
YEREL HABERLER Yanlış araç tamiratı can alabilir
"Çin tespihleri Türk tespihlerinin kalitesine yetişemiyor"
YEREL HABERLER "Çin tespihleri Türk tespihlerinin kalitesine ...
Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı
Konyaspor özel maçta Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Konyaspor özel maçta Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı
Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
Kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü
YEREL HABERLER Kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Drift yapan sürücüyle polis kovalamacası kamerada
YEREL HABERLER Drift yapan sürücüyle polis kovalamacası kamerada
Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı Şehidin sosyal medya paylaşımı yürek burktu
YEREL HABERLER Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı Şehidin sosyal ...
Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı
Büfenin borç defterini de çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Büfenin borç defterini de çalan şüpheli tutuklandı
1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi
YEREL HABERLER 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi
Konya’da sokağa bırakılmış bebek bulundu
YEREL HABERLER Konya’da sokağa bırakılmış bebek bulundu
Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
Konyaspor, Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını ...
TBB Başkanı Feyzioğlu: “Türkiye asla sivillere yönelik bir zarar vermemiştir, vermez”
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu: “Türkiye asla sivillere ...
Selçuk Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatına destek
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatına ...
Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X