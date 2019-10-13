Tantavi Kültür ve Sanat Merkezine ödül

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 18.’si gerçekleştirilen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında” uygulama ödülü aldı.

TKB tarafından kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödül alan belediyeler belli oldu. Toplamda 36 belediyeye ait 60 projenin değerlendirildiği yarışmada, Meram Belediyesi tarafından restore edilerek Konya kültür ve sanat hayatına kazandırılan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, uygulama ödülü almaya hak kazandı. Yarışmalarda 6 kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 8 Kasım 2019 tarihinde YAPEX Restorasyon Fuarı kapsamında düzenlenecek törenle verilecek. Yarışma kapsamında TKB jürisi, 36 belediyeden gelen 60 projeyi; mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarında değerlendirdi. Yarışmaya katılan belediyelerin projeleri; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 2 proje Jüri Özel Ödülüne, 6 proje Uygulama Ödülüne, 6 adet Korumada Süreklilik Ödülüne ve 14 proje ise Başarı Ödülüne değer görüldü. “Kentsel Korumada Kültür Mirası” temasıyla 68 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerle buluşacak olan YAPEX Restorasyon Fuarında yarışmaya katılan belediyelerin proje ve uygulamaları açılacak sergi ile tanıtılacak.



“Sanatımıza en iyi şekilde hizmet edecek programlar gerçekleştiriyoruz”

Meram Belediyesi olarak özen gösterdikleri tarihi ve kültürel mirası koruma gayretlerini böylesi bir ödülle taçlandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kendilerini ödüle layık gören Tarihi Kentler Birliği’ne, Tantavi Hanı’nın Konya’nın kültür ve sanat hayatına kazandırılmasında çokça emeği olan önceki dönem Belediye Başkanı Fatma Toru’ya ve tüm emek ve destek verenlere teşekkür etti.

Geçmişini bilmeyen ve tarihine sahip çıkamayan toplumların yok olmaya mahkum olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bu amaçla Meram’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunması, sanatın ve sanatçının desteklenmesi, turizme kazandırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Tantavi Han’da gerçekleştirilen titiz restorasyon çalışması da belediyemizin bu yöndeki uygulamalarından biri oldu. Tantavi’de, kültür hazinemizi gelecek nesillere en iyi şekilde ulaştırmış olmanın yanında, geleneksel Türkİslam sanatlarını ihya edecek sergiler, kültürel programlar ve söyleşilerle kültürümüze ve sanatımıza en iyi şekilde hizmet edecek programlar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede mirasımıza dolayısıyla şanlı geçmişimize sahip çıkma ve onu geleceğe en iyi şekilde aktarma görevimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz ” ifadelerini kullandı.

KONYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:29

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