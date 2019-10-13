Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken ağır yaralandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde parkın bulunduğu alanda yer elek yüksek gerilim hattının geçtiği tellere atılan kabloyu almaya çalışan 1 kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesinde bulunan Eti Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın bulunduğu alanda yer alan yüksek gelirim hattının geçtiği tellere, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir kablo takıldı. Yüksek gelirim hattında tellere takılan kalan kabloyu indirmeye kalkan İrfan Ö,, akıma kapılarak ağır yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İrfan Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan İrfan C.'nin park bitişiğinde bulunan bir apartmanın görevlisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:29

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