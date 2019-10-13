Konya’da DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1’i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda, örgüt adına Türkiye’de ya da Konya’da yapılması muhtemel bir eylem faaliyeti içerisinde yer alabileceği değerlendirilen Suriye ve Irak uyruklu 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:24

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.