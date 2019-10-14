Altun: “Kombi seçiminde ve kullanımında dikkatli olmalıyız”

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, soğuk havanın kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bu günlerde kalorifer, kombi ve sobaların yaygın olarak kullanılmaya başlayacağını ifade ederek, “Özellikle doğalgaz kullanımında yaygın olarak tercih etmiş olduğumuz kombilerin kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenler yaşantımızın temel unsurlarından olmuştur” dedi.

Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hem çevremiz hem de sağlığımız için kullanmış olduğumuz bu cihazlarda kullanılan yakıtların öneminin oldukça fazla olduğunu belirterek, “Şehrimizde 2003 yılından bu yana kullanılmakta olan doğalgazın güvenli ve verimli kullanılması, hem sağlığımız hem de maddi giderlerimiz açısından yaşantımızın öncelikli unsurlarından birisi haline gelmiştir. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif, zehirsiz bir gazdır. Doğalgaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Kapalı hacimde yüzde 515 oranında hava ile karışımı durumunda ateş veya kıvılcım ile temas ettiğinde patlar. Bu nedenle doğalgaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiç bir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır. Doğalgaz herhangi bir ortamda çok miktarda bulunduğu zaman, ortamda oksijen miktarını azaltmaktadır. Bu nedenle doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması ve gaz sızıntısının önlenmesi gerekir. Doğalgaz kokusuz bir gaz olduğu için gaz sızıntısının insanlar tarafından hissedilmesi amacıyla çürümüş sarımsak kokusuna benzer bir koku ile kokulandırılmaktadır. Isınma ihtiyacımızın giderilmesinde kullanmış olduğumuz yakıtların özellikleri hakkında bilmemiz gerekenler kadar, bu yakıtları yakan cihazlar hakkında da bilmemiz gereken temel unsurlar vardır. Özellikle doğalgaz kullanımında yaygın olarak tercih etmiş olduğumuz kombilerin kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenler yaşantımızın temel unsurlarından olmuştur. Kombilerin alınmasında ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu emniyet sistemleridir. Doğalgaz kombilerinde ve şofbenlerinde kullanılan emniyet sistemleri markalara göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, üzerinde emniyet sistemi çok olan markaların tercih edilmesi yaşamsal risklerin azaltılması anlamında faydalı olacaktır. Kullanılmakta olan cihazların belli dönemlerde bakımlarının yapılması maddi giderlerimizin azaltılması için gereklidir. Bu bakımların yapılması kombilerimizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Yetkili servislere belirli dönemlerde yaptırılacak bu bakımlar kullanıcı vatandaşlarımız tarafından ihmal edilmemesi gereken konular arasında yer almaktadır. Yakıt tasarrufunu sağlayacağımız bir başka unsur ise, çalışmakta olan cihazlarımızı tamamen kapatmak yerine ısı ayarını azaltmamızdır. Cihazların yeniden çalışması için sarf edilmesi gereken yakıt miktarı, kısık ayarda çalışan cihazlarının sarf edeceği yakıt miktarından daha fazla olacaktır. Bilmemiz gereken bir başka husus ise, standartlara uygun olmayan yerlerde standartlara uygun olmayan cihazların kullanılmasıdır. Unutulmamalıdır ki mevzuatlarda belirtilen yerlerin dışında bir başka yere uygun olmayan bir cihazın konulması ve bu cihazın kullanılması, oraya bir bomba koymak gibidir. Can güvenliği için, ev ve iş yerlerine doğalgaz iç tesisat montajları sadece yetkili firmalara yaptırılmalıdır. Kış aylarında ısınma ihtiyacının giderildiği yakıt ve cihazları bilinçli bir şekilde kullanmak vatandaşlarımıza güvenli ve ekonomik bir yaşam sağlayacaktır. Bu yakıt ve cihazların sebebiyet vereceği üzücü ve ölümlere varan kazaların olmaması en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.

KONYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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