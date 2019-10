Metin Töke: “Türk’ün gücünü bir kere daha göstereceğiz”

Türk SağlıkSen Konya Şube Başkanı Metin Töke, Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini söyleyerek, “Sözüm ona büyük devletlere Türk’ün iradesini, kararlılığını ve gücünü bir kere daha göstereceğiz” dedi.

Metin Töke yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatının başarı ile devam ettiğini, bu durumun içteki ve dıştaki hainleri adeta deliye çevirdiğini belirtti.

Her zaman olduğu gibi hain planların boşa çıkacağını, tarihin tekerrür edeceğini ve Türk'e kefen biçenlerin ölümünün korkunç olacağını ifade eden Töke, “Bu harekatla inşallah bölgenin huzur ve güvenliğini sağlayacak, yıllardır türlü vahşetlere tabi tutulan bölge halkının kurtuluşuna vesile olacak, barış ve adaletin hâkim kılınmasına katkıda bulunacağız. Bununla birlikte Türk milletinin ve devletinin bölgedeki varlığına kast eden terör örgütlerine ve on binlerce kilometre öteden gelerek yaşamakta olduğumuz topraklarımıza fiili müdahalede bulunup, kendince yeni bir düzen kurmak, Türk milletine ayar vermek, hesap sormak ve bedel ödetmek gibi bir gaflete kapılan sözüm ona büyük devletlere Türk’ün iradesini, kararlılığını ve gücünü bir kere daha göstereceğiz” dedi.



“Ekmeksiz susuz yaşanır fakat Vatansız asla”

Töke açıklamasını şöyle sürdürdü; “Türkiye hainleri vurdukça ses, içteki ve dıştaki işbirlikçilerinden gelmekte, Türkiye dünya kamuoyu önünde yalnız bırakılmak istenmektedir. Avrupa Birliği, Amerika ve güya bize dost görünen bazı Arap ülkelerinin çırpınışları boşunadır. Ekonomik yaptırım kararları bu milletin kararlılığını asla sekteye uğratamayacaktır. Çünkü bu millet çok iyi bilir ki, ekmeksiz susuz yaşanır fakat Vatansız asla. Türk Milleti damarlarındaki asil kandan aldığı kudretle zalimlere fırsat vermeyecek, devlet ve millet tek yürek olup her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli sivil toplum kuruluşu Türkiye KamuSen ve Türk SağlıkSen bu mücadelede sonuna kadar devlet ve milletinin yanındadır. Şanlı ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğimizin tıpkı ecdadımızın uzak geçmişte ve yakın tarihte yazdığı sayısız destan gibi görevini göz kamaştıran ve düşmanlarımızı kıskandıran bir kudretle yerine getireceğine şüphe yoktur. Ordumuza bu şanlı mücadelesinde başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun, ayaklarına taş değmesin. Şehitlerimizi rahmet gazilerimizi minnet ile anıyoruz.”

