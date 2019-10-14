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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: “Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun biz buna mani olacağız” dedi.
Konya'daki çeşitli programlara katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katıldı.
Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, “Dünya şunu bilsin. Bizler, ne dün, ne bugün kapalı kapılar ardında plan kurmadık, kurmayız. Biz bütün tezlerimizi, hiçbir gizli ajandamız olmadan açık açık dünyaya ilan ederiz ve ettik” dedi.

“Güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz”
Türkiye’nin güney sınırında terör koridoru istemediklerini belirten Kurum, bedeli ne olursa olsun buna mani olacaklarını söyledi. Milleti ve vatan topraklarını korumak istediklerini ifade eden Bakan Kurum, “Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de, Lice’de, Çukurca’da, Dağlıca’da koruduk. El Bab’ta, Afrin’de Cerablus’ta koruduk. Buralarda nasıl koruduysak, 40 yıl önce Kıbrıs’ta nasıl muhafaza ettiysek yine edeceğiz” diye konuştu.

“Bölgeyi yeniden huzura ve güvene kavuşturmak istiyoruz”
Fırat Kalkanı Harekatı ile 365 bin Suriyeli’yi vatanlarına kavuşturduklarını kaydeden Kurum, “Şimdi de bölgemizi yeniden huzura ve güvene kavuşturmak istiyoruz. Ensarı olduğumuz 1 milyon muhacir kardeşimizin öz vatanlarında mutlu, huzurlu yaşamalarını sağlamak istiyoruz ve inşallah bunu da başaracağız. Tabi bizler rasyonaliteye karşı kör olamayız. Türkiye olarak bizler, dünyanın belki de en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Bakınız son birkaç yıl içinde, coğrafyamızda bulunan koca koca ülkeler çözülmekle karşı karşıya kaldılar. O ülkelerin vatandaşları maalesef üzülerek söylüyorum yaşamlarını terör, kan, gözyaşı, şiddet ve göçün refakatinde sürdürüyorlar. Bu manzara karşısında, bu coğrafyada güçlü ve dirayetli bir devlet olarak ayakta kalmak hakikaten çoğu devletin başaramayacağı bir şeydir” ifadelerini kullandı.

“Bizim coğrafyamızın kaderi, barut kokusu değildir”
Türk coğrafyasını kaderinin barut kokusu kan ve gözyaşı olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, kaderlerinin yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmış olmak olduğunu aktararak, "Şanlı ceddimiz gittiği her yerde zalimlerin zulmüne son vermiştir. Mazlumlara yaşanabilir beldeler, barış dolu memleketler kurmuştur. Bizim ordumuz ‘cehennemi yaşatırız’ tehditlerine kulak asmamış, ‘barış pınarları aksın’ hedefiyle ‘cennet gibi bir dünyayı’ vaat ederek yol yürümüş ve bunu başarmıştır. Dünya gaflete düşmemelidir. Dünya bizim güçlü, iradeli, basiret ve feraset sahibi bir devlet olduğumuzu anlamalıdır” şeklinde konuştu.

“Huzur sadece bizde varsa bizim için hiçbir bir anlam ifade etmez”
Türkiye’de son 89 yılda yaşatılan hadiselerin herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşandığı takdirde Avrupa’nın haritasının bile çoktan değişmiş olacağını belirten Bakan Kurum, “Batıdan Doğuya göç dalgaları görebilirdik. Ülkemiz, hamdolsun ekonomisiyle, kültürüyle, sosyal yaşamıyla, kaliteli eğitim hayatıyla, kendi coğrafyasında adeta bir huzur adasıdır. Fakat biz öyle bir millet ve devletiz ki huzur sadece biz de varsa bizim için hiçbir bir anlam ifade etmez. Bu nedenledir ki Türkiye olarak bizim davamız ve görevimiz, medeniyetimizin izlerinin olduğu her yerde, huzurun ve barışın hakim olmasıdır. Görevimiz diyorum çünkü bizzat tarih bize bu görevi vermiştir ve biz bunu geçmişte başardık. Yeniden başarabiliriz ve de başarmalıyız” diye konuştu.

"Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nda destan yazdı"
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak de Necmettin Erbakan Üniversitesinin adını almış olduğu kişinin sıra dışı olma özelliğini benimseyerek geliştiğini ve ilerlediğini söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan ise, Konya'daki üniversitelerin en eski eğitim kurumları olduğunu dile getirdi. Konya'nın 4. büyük öğrenciye sahip bir şehir olduğunu aktaran Orhan, günden güne eğitim ve bilim hayatına daha fazla destek verdiklerini kaydetti.
Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak için gittiğini anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mehmetçiğin başarısını temenni ettiğini aktardı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatında destan yazdığını ve Allah'tan kutlu zaferler dilediklerini kaydetti.

KONYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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