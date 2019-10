KTO Karatay’da Bilgi’sel Psikoloji Zirvesi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Bilgi ve Düşünce Topluluğu’nun düzenlemiş olduğu “Bilgi’sel Psikoloji Zirvesi” başladı.

Her öğrencide iz bırakması ve akademik bilgi yelpazesinin genişlemesi hedeflenen programın açılış oturumu KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisler Binasında gerçekleştirildi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, zirvenin açılışında Psikoloji biliminin önemine vurgu yaptı. Rektör Sade, “Psikoloji bilimi, diğer bilim dalları ve bunların altında yer alan çok sayıda disiplinle çalışan bir bilimdir. Çağın ihtiyaçlarına göre bu disiplinlerin sayısında sürekli artan bir süreç yaşanıyor. Bu program vesilesiyle öğrencilerimiz, yetkin akademisyenler ve sahasında uzman psikologlar ile bir araya gelerek bu spesifik alanlarda bilgi birikimlerini arttıracaklar, bir network oluşturacaklar ve kariyer planlarını yapacaklar” diye konuştu.

Programın ilk oturumu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. H. Nita Scherler’in “Gestalt Bakış Açısından İnsan Hali” konulu sunumuyla gerçekleşti. “Hangi bakış açısından hayata ve dünyaya bakıyorsanız bakın, hepsinde ortak bir nokta var. O da hayatın gerilim ve gerginlik barındırdığıdır” sözleriyle hayatın kutuplardan oluştuğuna vurgu yapan Prof. Dr. Scherler, “Algılama ve anlamlandırma nereden bakıldığına göre değişir. Ne algılayacağı, nasıl ifade edileceği kişiye göre değişen bir farklılıktır ve bu farklılıklar her zaman olacaktır. Farklılıklar da gerginlikler oluşturacaktır. Önemli olan gerginliklerin bir tarafını haklı, bir tarafını haksız ilan etmek değil; gerginliğin her iki tarafına yer verebilmek, farklılık içerisindeki birlikteliği yakalayabilmektir. Gestalt bakış açısındaki bütünleşmek bunu ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Scherler, sunumunda Gestalt bakış açısı hakkında da bilgi verdi.

“Bilgi’sel Psikoloji Zirvesi” 18 Ekim Cuma gününe kadar gerçekleştirilecek oturumlarla KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde devam edecek.

KONYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:23

YATSI 19:38

