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Bakan Kurum: “Yeni sanayi sitesi 21 Ekim’de talepleri toplamaya başlıyor”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Şehircilik ilkelerine, Konya'nın ruhuna, mimarisine uygun bir şekilde az katlı, sosyal alanları barındıran bir proje olarak gerçekleştirmek istiyoruz. TOKİ Başkanlığımız 21 Ekim'de talepleri toplamaya başlıyor" dedi.

Bakan Kurum: “Yeni sanayi sitesi 21 Ekim’de talepleri toplamaya başlıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Şehircilik ilkelerine, Konya’nın ruhuna, mimarisine uygun bir şekilde az katlı, sosyal alanları barındıran bir proje olarak gerçekleştirmek istiyoruz. TOKİ Başkanlığımız 21 Ekim’de talepleri toplamaya başlıyor” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Konya’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'na katıldı. Suriye sınırında terör örgütlerine yönelik devam eden Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisinin de yayımlandığı toplantıda konuşan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatımız, havadan ve karadan yürüttüğümüz operasyonlarla hamdolsun başarılı bir şekilde devam ediyor. Bölgemizi terörden arındırmak için başlattığımız bu operasyonda Mehmetçiklerimiz kararlı bir şekilde belirlenen hedeflere doğru ilerliyorlar. Dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.

Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de talepler toplanmaya başlayacak
Tek hayallerinin Konya’yı hak ettiği noktaya en kısa sürede çıkarmak olduğunu belirten Kurum, Konya için yeni müjdeler verdi. Eski Sanayi Sitesi ile Karatay Sanayi Sitesi’nin taşınması için 2 bin 653 bağımsız birimden ve 100 ticari üniteden oluşan bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını aktaran Kurum, “Konya için yıllardır konuşulan ama yapılamayan bu projede 36 ay içerisinde inşallah tüm hak sahiplerine dükkanlarını teslim edeceğiz. Yapacağımız projede oteliyle, restoranıyla, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece modern bir sanayi sitesi olacak. Boşalttığımız alanı da şehircilik ilkelerine, Konya’nın ruhuna, mimarisine uygun bir şekilde az katlı, sosyal alanları barındıran bir proje olarak gerçekleştirmek istiyoruz. TOKİ Başkanlığımız 21 Ekim’de talepleri toplamaya başlıyor inşallah. Konyamız için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Mevlana bölgesine önemli proje
Mevlana Meydanı Çarşısı projesi ve Altın Çarşı dönüşüm projesinin en önemli projelerden olduğunu ve projede çalışmalara başladıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Bu çalışmayla birlikte 34 bin 730 metrekarelik alanda gerçekleştireceğimiz Mevlana Meydanı Projesi’nin tam 13 bin metrekaresi meydana eklenmiş olacak. Kalan kısımlarda da yine Kapu Camii ve Aziziye Camii bir tarihi turizm aksı haline getirecek, istihdamı artıracak ve Konya’nın tarihini, kültürünü yaşayacakları çok önemli bir aks olması noktasında bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi çok önemsiyorum. Vatandaşlarımızla ve esnafımızla el birliği içinde bu projeyi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Alaaddin Tepesi çevresinde tarihi dokuya uygun sokak sağlıklaştırması yapacaklarını aktaran Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesinin Tavusbaba Türbesi ve Çevre Düzenlemesi Projesi’ne de finansman desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Meram Katlı Otopark projesinin hızlanmasını da sağlayacaklarını kaydeden Bakan Kurum, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözleri tutmak için kararlı bir şekilde projeleri gerçekleştireceklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya’nın büyükşehirler arasında yerel seçimlerde en yüksek oyla Türkiye rekoru kırarak görevi devraldıklarını belirterek, “Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanımızı hep yanımızda gördük. Konya’nın bütün meselelerinin takibinde Konya çözüm üretilmesinde her zaman gayretlerinize şahidiz. Bu gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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