Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu’nun Konya için parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

Çeşitli temaslar için Konya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Selçuklu Belediyesini ziyaret etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, başkanlık makamında ağırlandı. Bakan Kurum’a başkanlık girişinde Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesindeki wushu ve kungfu branşındaki en genç milli sporcular çiçek takdim etti. Ziyarette Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram ve Karatay Belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri de hazır bulundu. Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, ziyarette Bakan Kurum’a Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri ile gelecek dönemde hayata geçirilecek olan projeler hakkında bilgi verdi.



“Selçuklu Konyamız için parlayan bir yıldız”

Bakan Kurum, “Selçuklu Konyamız için parlayan bir yıldız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da parlamaya devam edecektir. Büyüme potansiyeli çok fazla olan ve genç bir ilçe olmasına rağmen sağlam bir şekilde büyümeyi ve vatandaşa hizmet noktasında kaliteli hizmet getirmeyi amaç edinmiş bir belediyemiz. Biz Ahmet başkanımızı tebrik ediyoruz ekip arkadaşlarıyla birlikte. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ve hemşehrimiz olarak diğer ilçelerde olduğu gibi Selçuklumuza da bugüne kadar yapılması gereken işleri yapmaya, yine bundan sonra da bu bölgede hem yatırım anlamında hem maddi ve teknik anlamda her türlü desteği vereceğimizi de Ahmet başkanımızın yanında olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu da ifade etmek isterim. Selçuk Üniversitemiz var, bir de Teknik Üniversitemiz yapılacak. Onunla ilgili de bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Selçuklu’nun kalkınması adına atılması gereken adımları yine belediyemizle birlikte atmış olacağız. Sosyal konut olarak bu bölgede Ardıçlı’da konutlar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin bulunduğu alan dışında da alt gelir grubu konut için arsalarımız var, buraları da etaplar halinde yapacağız. Sillemizle ilgili geçmişte güzel çalışmalar oldu hem Uğur başkan döneminde hem Ahmet başkan döneminde. Gerçekten Sille turizm aksı oldu, inşallah bu durumunu çok daha yukarıya çekecek hem mesire alanı olacak hem de turistlerimizin gelip ziyaret edeceği gezip eğlenebileceği bir alan olması noktasında da adımlarımızı atıyor olacağız. Ben yeni dönemin Konyamıza ve Selçuklumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum ve Ahmet başkanımıza başarılar diliyorum” dedi.



Başkan Pekyatırmacı'dan Bakan Kurum'a teşekkür

Ziyaretinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi 650 bin nüfusu ile Konya'nın en büyük ilçesi ve bu büyüklükle 50 ilden daha büyük bir nüfusa sahip. Biz 12 Mayıs 2018 tarihinden bu yana değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'dan devraldığımız emaneti en iyi şekilde taşımak

için gayret ediyoruz. Bu süreçte sizin çok değerli katkılarınız oldu. Onun için özellikle burada teşekkür etmek istiyorum. Gerek belediyemizin ihtiyacı olan araç, gereç ve ekipmanlarla ilgili konularda, gerekse özellikle SOBE ve Kongre Merkezi'nin bulunduğu arsa üzerindeki mülkiyetler konusunda çok hızlı bir şekilde sonuç aldık. Bunlarla ilgili sizin katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle Sille ile ilgili projelerimiz var. Sille'de bir tarihi yenileme sınır kararı aldık. Bunun koruma kurulundaki onay süreci devam ediyor. Sonrasında da bakanlığa gelecek. Bununla ilgili de desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu'da her konuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sadece belediye hizmetleri noktasında değil, sporla, sağlıkla, eğitimle ilgili birçok proje yürütüyoruz. Sizin destekleriniz bundan sonra da çalışmalarımızda bize güç verecek. Bundan sonraki destekleriniz için de teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaretin sonunda Başkan Pekyatırmacı, Bakan Kurum’a Panorama Mekke kitabı ve Selçuklu çinisi hediye etti.

