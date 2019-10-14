Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Konya’da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 7 vatandaşa ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Halil Dikmen Sokak'ta bulunan Kutup Güneşi Sitesi No 10'da bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki dairede çıktı. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan yabancı uyruklu aileden 4 çocuk ve 4 yetişkin kendilerini dışarı atarken, diğer katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla indirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişiye ambulanslarda sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Apartman sakinlerinden biri, yangını fark edince yukarıya çıktığını, içeridekileri çıkmaları için uyardığını, daha sonra yangının nerede olduğuna bakmaya gittiğini ve salonun yandığını anlattı.

Yangının çıktığı dairede oturan Ahmed El H. ise öğle saatlerinde eve gelip uyuduğunu belirterek, "Duman kokusuna uyandım. Evdeki çocuklarımı, annemi, babamı, hanımımı alarak evden çıktım" dedi.

Apartmanda oturan bir çocuk da kedisini de alarak evlerinden çıktığını anlattı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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