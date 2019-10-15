MEDAŞ Sanat Galerisinde yeni sergi

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Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Sanat Galerisi yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

MEDAŞ Sanat Galerisinde, Mevhibe Kafalıer Müzik ve Bale Okulu’nun ‘Sonbahar Esintileri’ sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide sonbahar renklerinin ağırlıklı olduğu peyzaj resimler yer aldı. 11 öğrencinin çalışmasının bulunduğu ve toplam 78 eserin beğeniye çıktı sergi 20 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

KONYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

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