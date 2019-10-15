Konya Kitap Günleri 18 Ekim’de açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya Kitap Günleri 18 Ekim’de açılıyor

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri, bu yıl 18 Ekim'de kitapseverlere kapılarını açıyor.

Konya Kitap Günleri 18 Ekim’de açılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri, bu yıl 18 Ekim’de kitapseverlere kapılarını açıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri, bu yıl 1827 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri’nin şehrin kültür hayatına önemli katkı sağladığını dile getirdi. Bu yıl 10 gün süreyle açık kalacak Konya Kitap Günleri’nde kitapseverleri kitapla, yazarlarla ve şairlerle buluşturacaklarını kaydeden Başkan Altay, “Türkiye’nin önemli kalemlerini Kitap Günlerinde ağırlayacağız. Bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz ve 10 gün boyunca açık kalacak etkinliğe 300'e yakın yazar katılacak. Ayrıca çok sayıda atölye çalışması, imza günü, konferans gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.
Gelecek nesillere kitap sevgisini aşılayarak; okuyan, araştıran bir nesille daha güçlü yarınlar inşa etmek istediklerini ifade eden Başkan Altay, Konya’dan ve Konya dışından tüm kitapseverleri Kitap Günleri’ne davet etti. 1827 Ekim tarihleri arasında açık kalacak Konya Kitap Günleri, 10.00 21.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

KONYA

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meslektaşını öldürüp, iki oğlunu da yaralayan pastaneciye 45 yıl hapis
YEREL HABERLER Meslektaşını öldürüp, iki oğlunu da yaralayan ...
Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Sanatçıların köyüne yeni kerpiç evler geliyor
YEREL HABERLER Sanatçıların köyüne yeni kerpiç evler geliyor
Kulu’da trafik denetimleri
YEREL HABERLER Kulu’da trafik denetimleri
Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Üniversiteli öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek
MEDAŞ Sanat Galerisinde yeni sergi
YEREL HABERLER MEDAŞ Sanat Galerisinde yeni sergi
Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Bakan Kurum: “Selçuklu Konyamız için parlayan bir yıldız”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Selçuklu Konyamız için parlayan bir ...
Bakan Kurum: “Yeni sanayi sitesi 21 Ekim’de talepleri toplamaya başlıyor”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Yeni sanayi sitesi 21 Ekim’de talepleri ...
Konya’da “Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Kongresi” başladı
YEREL HABERLER Konya’da “Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo ...
KTO Karatay’da Bilgi’sel Psikoloji Zirvesi
YEREL HABERLER KTO Karatay’da Bilgi’sel Psikoloji Zirvesi
Vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Hüyük’te defnedildi
YEREL HABERLER Vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Hüyük’te ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Konya SMMMO'nun düzenlediği 19. Anadolu Odaları Eğitim Semineri tamamlandı
YEREL HABERLER Konya SMMMO'nun düzenlediği 19. Anadolu Odaları ...
Konya'da uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç kullananlara yönelik denetim
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç ...
Bisikletten düşen çocuk, başını traktörün demirine çarpınca hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bisikletten düşen çocuk, başını traktörün demirine ...
Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi “Havalandırma menfezlerinizi asla kapatmayın”
YEREL HABERLER Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında ...
Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret ...
Bakan Kurum: “Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Biz güney sınırımızda bir terör ...
Metin Töke: “Türk’ün gücünü bir kere daha göstereceğiz”
YEREL HABERLER Metin Töke: “Türk’ün gücünü bir kere daha ...
Müteahhitler sektördeki sorunlara çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Müteahhitler sektördeki sorunlara çözüm bekliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X