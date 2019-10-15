Selçuklu Belediyesi 2020 bütçesi 550 milyon lira

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 550 milyon TL olarak kabul edildi.

Selçuklu Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısında 2020 yılı bütçesi görüşüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın başkanlığında toplanan mecliste, 2020 yılı bütçesi 550 milyon TL olarak belirlendi. Selçuklu Belediyesi meclis salonunda toplanan meclis üyeleri müdürlük bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı. 2020 bütçe kaleminde en büyük pay 77 milyon TL ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrılırken Kentsel Tasarım Müdürlüğüne 60 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de 64 milyon TL bütçe belirlendi. Bütçede 2020 yılında sermaye giderleri yaklaşık 191 milyon TL, mal ve hizmet alım giderleri ise 232 milyon TL olarak öngörüldü.

Selçuklu Belediyesinin 2020 yılı bütçesi için stratejik planlar ve hedefler göz önünde bulundurularak ciddi bir çalışmanın yapıldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, meclis üyeleri, idareci ve çalışan tüm personelle birlikte kurumsal olarak 2019 2024 yılları arası belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlediklerini belirtti. Gönül belediyeciliğinin ilkesi olarak şehre katkıda bulunan, katılımcı, demokratik, tutarlı ve hesap verilebilir bir belediyeciliği icra etmeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2020 yılının Selçuklu Belediyesi için verimlilik ve tasarrufu ön planda tutarken aynı zamanda hizmetlerin de artarak devam edeceği bir yıl olacağını ifade etti. Pekyatırmacı, "Selçuklu'da 2020 yılında da fiziki yatırımlarımızın yanı sıra eğitim, kültür, sağlık ve diğer alanlardaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Belediyemizin aldığı kararlar doğrultusunda tasarruf tedbirlerini de uygulayarak ve verimliliği arttırıcı tedbirleri de almak suretiyle 2020 yılı içerisinde çok daha iyi bir yatırım dönemini geçirmeyi arzu ediyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak sağlam ve güçlü kurumsal ve mali yapımızla yolumuza devam ediyoruz. İşlerimizde hiçbir şekilde gecikme olması mümkün değildir. Yapımı tamamlanan ve devam eden işlerimizin yanında yeni projelerimizi de birer birer uygulama aşamasına geçiriyoruz. Selçuklu’yu bugünkünden çok daha ileri taşımak için tüm yatırımlarımızı el birliği içerisinde sürdürüyoruz. Bununla ilgili verdiğiniz destekten dolayı da tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum, 2020 yılı bütçemizin Selçuklu'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KONYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

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