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Öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu ve Türk Bayrağı

İHA

Konya'nın Hüyük ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla mektup ve Türk bayrağı gönderdi. Öğrenciler harekat bölgesindeki çocuklara askerler tarafından teslim edilmek üzere harçlıklarını da gönderdi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu ve Türk Bayrağı

Konya’nın Hüyük ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere destek amacıyla mektup ve Türk bayrağı gönderdi. Öğrenciler harekat bölgesindeki çocuklara askerler tarafından teslim edilmek üzere harçlıklarını da gönderdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın Doğusu’na yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere yurdun her köşesinden destek gelmeye devam ediyor. Hüyük'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda öğrenim gören aralarında Suriyeli öğrencilerin de yer aldığı çok sayıda öğrenci, harekat bölgesinde görev alan askerlere destek olmak amacıyla mektup yazdı. Öğrenciler, asker, bayrak ve vatan sevgisini konu alan mektuplar ve görsel içeriklerin yer aldığı zarflarla operasyonlarda kurtarılan bölgelere asılması için Türk bayrakları gönderdi. Öğrenciler ayrıca, harekat bölgesinde yaşayan çocuklara askerler tarafından teslim edilmek üzere harçlıklarını da zarflara koyarak teslim etti.

Öğrencilerin mektupları harekat bölgesinde askerler ulaştırılacak
Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, Hüyük’te okuyan öğrencilerin davranışından çok etkilendiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz, hazırladıkları mektupları ve bayrakları Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem Bey’e teslim etti. Barış Harekatı’na katılan askerlerimize moral ve motivasyon sağlayacak duygu yüklü mektup ve görsel içeriklerin yer aldığı zarfların içerisinde birçok öğrencimizin harekat bölgesinde yaşayan çocuklar için operasyonlarda görev alan askerlerimiz tarafından teslim edilmesi istenen okul harçlıkların da yer aldığını öğrenince çok duygulandık. Türk bayraklarıyla birlikte teslim aldığımız bu anlamlı emanetleri harekat bölgesine gönderilmek üzere İlçe Kaymakamımıza teslim ettik. Allah, operasyona katılan askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, onları korusun ”ifadelerini kullandı.
Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu ise, Hüyük Belediye Başkanlığı tarafından kendilerine teslim edilen mektup ve bayrakları harekat bölgesine gönderilmek üzere Hüyük Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fırat Karaca’ya teslim ettiklerini belirterek, bu anlamlı desteklerinden dolayı tüm öğrencilere teşekkür etti. Kaymakam Şenoğlu, tüm dua ve desteklerinin de harekata katılan Mehmetçikler’de olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrencilerden askerler için şiir
Öte yandan, Hüyük’te yaşayan Suriyeli öğrenci Zehra El Hüseyin’in harekat bölgesinde görev yapan Türk asker ağabeylerine, ‘Kahraman Mehmetçiklere' başlığıyla yazdığı, “Ben Suriye’den geldim ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Savaş olduğu için Türkiye’ye gelmek zorundaydık. Ben, Hüyük İmam Hatip Ortaokulunda okuyorum. Sizlerin huzurlu bir şekilde evlerinize dönmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın" içerikli mektup ile öğrencilerin sınıflarında asker ağabeylerine moral vermek için ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla hazırladıkları vatan, asker, bayrak sevgisini konu alan şiirleri seslendirdi.

KONYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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