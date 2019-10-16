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Tantavi’de “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği anlatıldı

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hattat Hüseyin Kutlu, 'İslam Medeniyeti'nde Mushaf Geleneği' konulu konferans verdi.

Tantavi’de “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği anlatıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Hattat Hüseyin Kutlu, ‘İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği’ konulu konferans verdi.
Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, Hattat Hüseyin Kutlu’nun ‘İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği Konferansı’ ve Memlük, İlhanlı, Türkmen dönemi Mushafı Şerif Örnekleri Sergisine ev sahipliği yaptı. Konferans ve sergiye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya Sanayi Odası Eski Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de katıldı.

“Müslüman nesiller yerinde saymadı, hep yenilendi ama kendi gibi yenilendi”
Konferansına medeniyetimizin temel taşını oluşturan kültür ve sanatımızın önemine vurgu yaparak ve yaşanan değişimin medeniyetimize verdiği zararı anlatarak başlayan Hüseyin Kutlu, İslam Medeniyetinin yüzyıllar boyunca hiçbir an yerinde saymadan gelişerek, değişerek ve yenileşerek geldiğinin altını çizdi. Her gelen yeni neslin bu kültür ve medeniyete yeni bir şey kattığını belirten Kutlu, “Biz değişimle onlara benzemedik, onlarla aynileşmeye kalkıştık. Bu sosyolojik olarak mümkün değil. Binlerce yıllık kültürü ve tarihi olan bir milletin değişmesi mümkün değildir. Oysa Müslüman nesiller hiçbir zaman yerinde saymamıştır. Hep yenilendi ama kendi gibi yenilendi. Benzeşerek taklit ederek değil. Bir öncekinin üzerine inşa ederek medeniyeti geliştirdi” diye konuştu.

“Medeniyetimizin bir mushaf geleneği var, ama Müslümanların bugün bundan haberi yok”
İslam tarihindeki mushaf geleneğini 10 dönem ve ekol olarak ele aldıkları proje hakkında katılımcılara bilgi de veren Hattat Hüseyin Kutlu, “Bizim medeniyetimizin bir Mushaf geleneği var, ancak bundan kimsenin haberi yok bugün. Müslümanların da dünyanın da Bunu yeniden anlatmak için 10 dönem ve ekol tespit ettik. bunları birer ciltte göstermeye karar verdik.Dünyanın her yerinden en kaliteli kağıtları ve boyaları getirttik. Ancak eskitmede her biri bozuldu. Biz de ecdadın yolundan gitmeye karar verdik. Uzun çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz el yapımı kağıtları kullandık. Kök boyalarından kendi renk skalamızı oluşturduk. 45 kişilik bir ekip kağıdından boya ve mürekkep yapımına, tezhipten hat uygulamalarına, cildinden rahlesine kadar en ince ayrıntısına kadar geniş bir çalışma yürütüyor. Rahleleri de Konya’da yapılıyor” dedi.
Konferansın ardından katılımcılar, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde açılan Memlük, İlhanlı, Türkmen dönemi Mushafı Şerif Örnekleri Sergisini gezdi.

KONYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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