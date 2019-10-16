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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akşehir Belediyesi zabıtasından sıkı denetim

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işyerlerine yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçen gıda maddeleri gömülerek imha ediliyor.

Akşehir Belediyesi zabıtasından sıkı denetim

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işyerlerine yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçen gıda maddeleri gömülerek imha ediliyor.
Akşehir halkının daha hijyenik koşullarda hizmet alması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kuaför, lokanta, fırın, şarküteri, market, berber ve kasaplardan oluşan işletmelerin işyeri açma çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kurallarını ve fiyat tarifelerini denetledi. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Vergi Levhası, Hijyen Belgesinin yanı sıra genel hijyen koşullarını da kontrol edildiği çalışmalarda ayrıca satışa hazır ürünlerin; son kullanma tarihini, fiyat etiketini ve gramajlarını da denetleyerek eksiklikleri tutanakla kayıt altına aldı. Kural ihlali yapan işyerleri, eksiklerini ve hatalarını gidermeleri açısından uyarıldı ve verilen süre sonunda yapılacak kontrollerde aynı hatalar tekrarlanıp yapılan uyarılar dikkate alınmamışsa yasal işlemlerin başlatılacağı konusunda bilgilendirildi.
Bazı işyerlerinde yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçen ürünlere de el konuldu. El konulan ürünler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetiminde Zabıta ekipleri tarafından gömülerek imha edildi.

"Gıda üretim yasasına aykırı üretim yapılmasını engelliyoruz"
Denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade eden Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmede, “Bölgemizde gıda üretimi yapan iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını, işletmenin üretim izninin olup olmadığına ve ürünlerin saklanma koşullarına bakıyoruz. Olumsuzluklar varsa uyarıyoruz. Gıda üretim yasasına aykırı üretim yapılmasını engelliyoruz. Denetimlerimizde çeşitli uyarılar da yapıyoruz. Bir sonraki denetimde daha önceki uyarıya uyulmamışsa cezai işlemi uyguluyoruz. Biz hem denetim yapıyoruz hem de esnafımıza bu konuda rehberlik ediyoruz. İşletmelerimizin birçoğu gerekli uyarılar yapıldıktan sonra eksikliklerini gideriyor. Bölgemizde kasaplar, lokantalar, fırınlar, berberler ve pastaneler ekiplerimizce sürekli olarak denetlenecektir. Amacımız vatandaşın sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlamak. Değerli esnafımıza ceza yazmak ve herhangi bir işletmeyi kapatmak derdinde değiliz. Onlardan isteğimiz, kendi sofralarında bir gıdayı nasıl görmek istiyorlarsa vatandaşa da onu üretip satsınlar. Halkın sağlığı her şeyden önemlidir Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarımızda aldıkları ürünlerin son kullanma tarihine, üretim tarihine dikkat etsinler üretim ve son kullanma tarihi olmayan yada son kullanma tarihi geçmiş, yırık ambalajlı ürünleri almasınlar. Her türlü konudaki şikayet ve istekleri için de Belediyemizin 444 9 153 numaralı telefon hattından bizlere ulaşabilirler” denildi.

Vatandaşlar bir sorunu olduğunda tüketici hakem heyetine başvurabilirler
Vatandaşların firmalarla sorun yaşadığı durumlarda çözüm için 'Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapabiliyorlar. Ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorun çözülemiyorsa Tüketici Hakem Heyetlerinin kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Bu heyetler kaymakamlıklara bağlı olarak çalışırlar. Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6672 maddeleri ve aynı zamanda ek olarak “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği” ile de düzenlenmişlerdir.

KONYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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