Azez şehidinin babası: Şehit babası olmakla şereflendik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Azez şehidinin babası: Şehit babası olmakla şereflendik

DHA

SURİYE'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25) babası Recep Mermer, şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Mermer, "Oğlum, daha önce 2 kez ölümden döndü. Çok şükür, şehit babası olmakla şereflendik" dedi.

SURİYE'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25) babası Recep Mermer, şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Mermer, "Oğlum, daha önce 2 kez ölümden döndü. Çok şükür, şehit babası olmakla şereflendik" dedi.
Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın TSK'ya ait üsse, 11 Ekim'de yapılan havanlı saldırıda, Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ve Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit oldu. Şehit Mermer, 12 Ekim'de, memleketi Konya'da yaklaşık 20 bin kişi tarafından son yolculuğa uğurlandı. Taziyeleri kabul etmeye devam eden baba Recep Mermer, şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Oğlu Yunus'un 2 yaşında rahatsızlık geçirdiğini anlatan baba Mermer, ''Yunus, 2 yaşında bir rahatsızlık geçirdi. Biz vefat etti, diye ağzına su damlattık. Yıllar sonra trafik kazası geçirdi, 2 kez ölümden döndü. Rabb'im, şehitlik gibi onurlu bir makam için ömrünü uzun eylemiş. Çok şükür, şehit babası olmakla şereflendik. Şimdi birlik zamanı. Başımızı dik tutup, vatanımızı böldürmeyeceğiz. Gün birlik ve beraberlik günü. Dualarımız harekata katılan askerlerimizle" diye konuştu. 
'23 EKİM'DE İZNE GELECEKTİ'
Recep Mermer, şehit oğlunun Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduktan sonra vatani görevini yapmak üzere gittiği birliğinde uzman çavuş olmak için dilekçe verdiğini anlattı. Mermer, ''Sivil hayatında işi hazırdı, çalıştığı iş yeri de vardı; ancak o bu şerefli mesleği çok isterdi. Şehit olmadan önceki akşam doğum günüm olduğu için beni aradı. Annesiyle birlikte 20 dakika görüntülü konuşma yaptık. 23 Ekim'de izne gelecekti. Ülkemizi bölmek için uğraşıyorlar. Bu topraklarda sürekli çatışma çıkarıyorlar. Bu saldırılar bizi yıldırmıyor, dik ve diri tutuyor. Mevzu YPG/PKK meselesi değil. Beraber şehit olan Abdülhamid Bilgen evladım Diyarbakırlı. Babasıyla görüştüm. O bana 'Mübarek olsun inşallah' diyor, ben ona. İnşallah en kısa zamanda ziyaretine gideceğim" dedi.
Oğlunun şehit olduğu gün iş yerinde çalıştığını ve o sırada apartman görevlisinin evi su bastığı bahanesiyle kendisini çağırdığını aktaran Mermer, "Eve gelmek için yola çıktım. Şehit haberini vermek için gelen askerleri sokağımızda görünce 'Elhamdülillah Rabb'im bizlere şehit babası olma onurunu nasip etti' dedim" diye konuştu.  
'BİRLİK OLMA ZAMANI'
'Barış Pınarı Harekatı'nda ordunun başarılı olacağına inandığını belirten baba Mermer, "Ferasetli olmak lazım. Birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın. Hainlere fırsat vermeyelim. Şu an birlik olma zamanı. Birleşmemiz gereken noktada, birleşmemiz gerekiyor. Bu dava, milli dava. Dünya bir tarafa biz bir tarafa. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. Devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda Allah'ın izniyle ordumuz muzaffer olacak" dedi. 
ADINA CAMİ YAPTIRILMASINI VASİYET ETMİŞ 
Oğlu Yunus Mermer'in şehit olmadan önce kendi adına camı yaptırılması yönünde vasiyet hazırlayıp, arkadaşlarına verdiğini de belirten baba Recep Mermer, "Oğlum, vasiyetini bile hazırlamış. Arkadaşlarına vasiyeti olmuş, camiye isminin verilmesini istemiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yapılan bir camiye isminin verileceğini söyledi. Şimdi Kenya'da adına bir de su kuyusu açılıyor. Şehit olduğu gece, hasta olan bir arkadaşım, rüyasında görmüş. Üniformalı arkadaşlarıyla birlikte göğsünde büyük yıldız şeklinde bir madalya takılı halde hastanede onu ziyaret etmişler. Sabah telefonda ağlayarak anlattı" diye konuştu. 

KONYA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen TIR'ın şoförü öldü
YEREL HABERLER Devrilen TIR'ın şoförü öldü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
Akşehir Belediyesi zabıtasından sıkı denetim
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi zabıtasından sıkı denetim
Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek
YEREL HABERLER Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı ...
Cihanbeyli Belediye Meclisi’nden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Cihanbeyli Belediye Meclisi’nden ‘Barış Pınarı ...
selçuk Üniversitesi Çinli yatırımcılarla iş birliği yapacak
YEREL HABERLER selçuk Üniversitesi Çinli yatırımcılarla iş birliği ...
Akşehir’de camiye giden çocuklar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Akşehir’de camiye giden çocuklar ödüllendirildi
Konya Emniyetinden Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışı desteği
YEREL HABERLER Konya Emniyetinden Barış Pınarı Harekatı'na kan ...
2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı Konya'da bir kişiyi başından, bir kişiyi de sırtından vuran zanlı, kameraya, "Sıkıntı yok, atara atar, gidere gider yaparız" diye seslendi
YEREL HABERLER 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı Konya'da ...
Tantavi’de “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği anlatıldı
YEREL HABERLER Tantavi’de “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği ...
Selçuklu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı ...
Konya iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Konya iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunanı vurup, arkadaşını yanlışlıkla yaralamış - Yeniden
YEREL HABERLER Kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunanı vurup, ...
Meram Belediye Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatı bildirisi
YEREL HABERLER Meram Belediye Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatı ...
Bilgehane öğrencilerinden askere mektup
YEREL HABERLER Bilgehane öğrencilerinden askere mektup
Karatay Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı ...
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu ve Türk Bayrağı
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu ve Türk ...
Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi
Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Konya'da silah operasyonu: 166 adet silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da silah operasyonu: 166 adet silah ele ...
Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 ...
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X