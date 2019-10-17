Akşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Meclis Üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için olağanüstü bir toplantı yaptı.

Akşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Meclis Üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için olağanüstü bir toplantı yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde sürdürdüğü operasyona detsk vermek için Akşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediye Meclisi adına hazırlanan destek bildirisini okudu. Başkan Akkaya, “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır” dedi.

“Söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır”
Türkiye’nin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan birini de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu kaydeden Başkan Akkaya, “Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Akşehir Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta ebedi aleme uğurladığımız şehidimiz Yunus Mermer ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, kahraman askerimize muvaffakıyetler diliyoruz. Akşehirimiz milli mücadele döneminde olduğu gibi vatanının, milletinin, devletinin ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Ne zaman üzerimize bir vazife düşse her zaman göreve hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu arada AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grubumuza da bu birlik ve beraberlik için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Başkan Akkaya’nın bildiriyi okumasının ardından bildiri tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda daha sonra mecliste grubu bulunan partiler adına grup temsilcileri tarafından birer konuşma yapıldı.
AK Parti adına konuşan Ali Gürdal, harekatta şehit düşen askerlere ve sivil vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, “Hükumetimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz, hükumetimizin yanındayız. İnşallah en kısa zamanda bitmesini arzu ettiğimiz bu harekattan sonra Suriyeli misafir kardeşlerimizin bir an önce vatanlarına kavuşmalarını arz ve talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
MHP grubu adına konuşan Zekeriya Kanat ise, Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm Silahlı Kuvvetler Personelinin tırnaklarına taş değmeden dönmeleri temennisiyle, “MHP grubu olarak her zaman olduğu gibi devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu belirtiriz” diye konuştu.
Kanat, Cumartesi günü yapılacak olan Bayrak Yürüyüşüne de tüm Akşehir halkını davet etti.
İYİ Parti grubu adına konuşan Yıldırım Şapçı da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” sözünü hatırlatarak, her iki grup temsilcisinin sözlerine katıldığını belirtti ve birlik, beraberlik içerisinde harekatı desteklediklerini söyledi.
Toplantıya katılan meclis üyelerinin önerisiyle olağanüstü toplantıdan doğan huzur hakkının Mehmetçik Vakfına bağışlanması teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.
Akşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin hep birlikte ayağa kalkıp ellerindeki Türk Bayrakları ile asker selamı vermelerinin ardından sona erdi.

KONYA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Beyşehir Gölü’ne 1 milyar 325 milyon metreküp su takviyesi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’ne 1 milyar 325 milyon metreküp su ...
Azez şehidinin babası: Şehit babası olmakla şereflendik
YEREL HABERLER Azez şehidinin babası: Şehit babası olmakla ...
Devrilen TIR'ın şoförü öldü
YEREL HABERLER Devrilen TIR'ın şoförü öldü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
Akşehir Belediyesi zabıtasından sıkı denetim
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi zabıtasından sıkı denetim
Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek
YEREL HABERLER Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı ...
Cihanbeyli Belediye Meclisi’nden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Cihanbeyli Belediye Meclisi’nden ‘Barış Pınarı ...
selçuk Üniversitesi Çinli yatırımcılarla iş birliği yapacak
YEREL HABERLER selçuk Üniversitesi Çinli yatırımcılarla iş birliği ...
Akşehir’de camiye giden çocuklar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Akşehir’de camiye giden çocuklar ödüllendirildi
Konya Emniyetinden Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışı desteği
YEREL HABERLER Konya Emniyetinden Barış Pınarı Harekatı'na kan ...
2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı Konya'da bir kişiyi başından, bir kişiyi de sırtından vuran zanlı, kameraya, "Sıkıntı yok, atara atar, gidere gider yaparız" diye seslendi
YEREL HABERLER 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı Konya'da ...
Tantavi’de “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği anlatıldı
YEREL HABERLER Tantavi’de “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği ...
Selçuklu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı ...
Konya iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Konya iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunanı vurup, arkadaşını yanlışlıkla yaralamış - Yeniden
YEREL HABERLER Kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunanı vurup, ...
Meram Belediye Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatı bildirisi
YEREL HABERLER Meram Belediye Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatı ...
Bilgehane öğrencilerinden askere mektup
YEREL HABERLER Bilgehane öğrencilerinden askere mektup
Karatay Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı ...
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu ve Türk Bayrağı
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu ve Türk ...
Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi
Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X