Selçuklu'da atık ilaçlar çöpe gitmeyecek

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, atık ilaçların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla il genelinde yer alan 10 hastaneye, toplamda 18 adet olmak üzere Atık İlaç Toplama Kutusu yerleştirdi.

Selçuklu Belediyesi yaptığı projeler ile Türkiye'de her alanda uygulanmakta olan Sıfır Atık Projesine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda atık ilaçlar da dönüştürülecek. Türkiye'nin her yıl servet ödediği ilaçlar atık olmaktan çıkarılacak, bilinçli ilaç kullanımı ile ithalat azalacak, çöpe atılan ilaçlar ekonomiye kazandırılacak. Hayata geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm çalışmaları ile Türkiye'ye örnek bir belediye olan Selçuklu Belediyesi, 2009 yılından itibaren modern tesislerde yürüttüğü geri dönüşüm projeleri ile hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca yıl boyunca okullar, iş merkezleri ve konut alanlarında gerçekleştirilen eğitimlerle çevre bilincinin oluşturulması için çalışmalar sürdürülüyor. Selçuklu Belediyesi, sıfır atık kapsamında 2019 yılında 27 okulda, 62 bin 400 konutta bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 10 farklı hastaneye yerleştirilen, toplamda 18 adet olan Atık İlaç Toplama Kutusu sayesinde fazla ilaçlar geri dönüştürülecek.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 72 milyon kutu atık ilaç bulunmakta. Atılan ilaçların yüzde 30'unun kullanım tarihi dolmazken, yüzde 45'inin de kutusunun dahi açılmadığı belirlendi. Her 100 kişiden 60'ı ilaçlarını çöpe atıyor, antibiyotiklerin yüzde 49'u da çöpe gidiyor. Geri dönüştürülecek olan bu ilaçlar sayesinde her yıl çöpe atılan atık ilaçlardan binlerce lira tasarruf sağlanacak.

