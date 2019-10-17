Trafikte tartıştığı gençlerin elektrikli bisikletini ciple ezdi

Konya'da trafikte yaşanan tartışma sonrası bir cip sürücüsü tartıştığı gençlerin elektrikli bisikletini ezdi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamyon Garajı istikametinden Ankara Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir cipin sürücüsü ile aynı yönde giden elektrikli bisikletteki 19 yaşındaki Yunus Uğuz kavşakta tartıştı. Tartışmanın ardından Yunus Uğuz, cip sürücüsünden kaçtı. Bir süre sonra kaçamayacaklarını anlayan Yunus Uğuz ve yanında bulunan kuzeni yol kenarına geçerek durdu. İki kuzenin tepki göstermesi üzerine cip sürücüsü, Yunus Uğuz'un bisikletini ezerek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası karakola giden Yunus Uğuz cip sürücüsünden şikayetçi oldu.



Cipin elektrikli bisikletin üzerinden geçtiği anlar kamerada

Yunus Uğuz, evden çıktıklarını ve halasının oğlu ile işe doğru gittiklerini anlatarak, "Albayrak Caddesi üzerinde bizi bir sürücü sıkıştırdı ve sağa çekerek bize küfür etti. Daha sonra biz kaçmaya çalıştık. İleriden döndü geldi altımızda elektrikli bisiklet vardı, üzerimize sürmeye başlayınca biz kenarı çekildik, baktık kaçamayacağız. Adam geldi halamın oğluna kırmızı bir sopayla vurdu. Gaza bastı ben o sırada bisikletin üzerindeydim, kendimi zor attım. Daha sonra tekrar gelerek bizi tehdit etti. Bisikletim kullanılamaz hale geldi. Biz kendimizi zor kurtardık. Bu şahıstan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

O sırada Yunus Uğuz'un yanında bulunan kuzeni İsmail Cantürk ise, "Biz işe gidiyorduk canımızdan oluyorduk" dedi.

Cipin yol kenarında duran gençlerin yanına geldiği ve ardından elektrikli bisikletin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KONYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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