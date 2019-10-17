11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü

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KONYA'da 11 gün önce işi başladığı fabrikanın biyoetanol havuzuna düşen işçi Ömer Şeker, hayatını kaybetti.

Olay, kentteki bir fabrikada meydana geldi. Ömer Şeker, iddiaya göre dengesini kaybedip, biyoetanol havuzuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ve polis ekiplerinden oluşan su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre sonra Ömer Şeker'in cansız bedenini havuzdan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





KONYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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