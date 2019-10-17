Kaymakam Kurnaz ve Başkan Akkaya restorasyon çalışmalarını inceledi

Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında restorasyonu yapılan Tarihi Ermeni Kilisesi, Gavur Hamamı, Nasreddin Hoca Evi‘nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kurnaz’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da eşlik ederek yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Yapılan çalışmalar ve projeler için Başkan Akkaya’yı tebrik eden Kaymakam Kurnaz, bu projeler ile Akşehir’in turizm potansiyelinin daha da artacağını ifade etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimize yeni atanarak göreve başlayan Kaymakamımız Ahmet Sait Kurnaz Beyle birlikte restorasyon çalışmaları kapsamındaki Tarihi Ermeni Kilisesi, Gavur Hamamı, Nasreddin Hoca Evi’mizde incelemelerde bulunarak, kendisine bilgiler aktardık. Projelerimiz bittiğinde Akşehirimizin gizli kalmış Turizm potansiyeli inşallah daha da artacak ve Akşehir’imiz her alanda olduğu gibi turizm konusunda da hak ettiği yere kavuşacaktır” dedi.

KONYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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