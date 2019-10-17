Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı

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Konya’da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.F’nin sosyal medya aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. B.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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