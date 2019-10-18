Beyşehir’de yüksekten düşme vakalarında artış

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Eylül ve Ekim aylarında düşme vakalarında artış yaşandı.

Beyşehir Devlet Hastanesinin acil servisine son iki ayda 423 kişi düşme vakası olarak başvuru gerçekleştirdi. Çok sayıdaki yüksekten düşme vakası ise acil sağlık ekipleri tarafından hastanenin acil servisine nakledildi. Acil servis kayıtlarına göre 130 Eylül 2019 tarihleri arasında hastaneye 288 düşme vakası intikal etti. 112 Ekim 2019 tarihleri arasındaki 12 günlük sürede de 135 kişi düşme sonucu yaralanarak acil servise başvurdu. Söz konusu dönemdeki düşme vakalarından 20’si ise ceviz ağacından düşme vakası olarak acil servis kayıtlarına geçti. Düşme vakalarındaki artış sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte ağaçlarda başlayan ürün hasadı dönemine bağlanıyor.

KONYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:33

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