TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplandı

İHA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Konya Mühendis, Mimarlar ve Şehir Plancılar Odaları il koordinasyon kurulu toplandı. Toplantıda Konya'daki projelerde şehir dışından isimlere görev verilmesi eleştirildi.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Konya Mühendis, Mimarlar ve Şehir Plancılar Odaları il koordinasyon kurulu toplandı. Toplantıda Konya’daki projelerde şehir dışından isimlere görev verilmesi eleştirildi.
6’ncısı gerçekleştirilen toplantıda yerel mühendis ve mimarların durumu, Konya savunma sanayi ve üniversitelerdeki eğitim durumu konuşuldu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Aziz Hakan Altun yaptığı açıklamada, Konya’daki değişim ve gelişimde il dışından isimlerin önemli rol almasına tepki gösterdi.
‘Kentin sakini değil, sahibi olalım’ düsturuyla hareket ettiklerini kaydeden Altun, “Bilindiği üzere kentimiz hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Ancak değişimi belirleyen temel politikaların gerçekleşmesini ne yazık ki şehrin kültürünü, tarihini, sosyoekonomik yapısını çok iyi bilen ve kentin gerçek dinamikleri olan bizlerin yerine ilimiz dışındaki mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları belirlemektedir. Başta yerel yönetimlerce yapılan kentimizi ilgilendiren projelendirme ve bu projelerin gerçekleştirilmesinde kentin gerçek dinamikleri olan bizler yerine kentimizi ve kentimizin gerçeklerini bilmeyen şehir dışı teknik elemanlara verilmektedir. Konyamızda ülke çapında bilinirliği olan, donanımlı mimarlık, mühendislik ve şehir plancıları ofisleri bulunmasına rağmen ne yazık ki şehrimizdeki önemli bazı yapılarda özellikle kamusal yapılarda Konya’da ofisi bulunan mimar ve mühendislerin imzaları bulunmamaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumda göz önüne alındığında, kentimizde birçok mühendis, mimar ve şehir plancısı işsiz kalmakta ve nitelikli mühendis, mimar ve şehir plancılarının yetişmesinin önüne geçilmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerce yapılacak teknik işleri mümkün olduğunca Konyalı mühendis, mimarlık ofisleri bulunan meslektaşlarımızın yapması hem şehrimizin kültürü ve gelişmesine hem de genç meslektaşlarımızın yetişmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Bizler, ‘Kentin sakini değil, sahibi olalım’ düsturuyla hareket ederek, kentimizi ilgilendiren mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı işlerinde her türlü teknik desteğe hazır olduğumuzu ve bu işleri şehrimizde yapabilecek üst düzeyde mühendis, mimar ve şehir plancılarının olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.
Aziz Hakan Altun, Konya’da Aselsan Silah Fabrikasının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, fabrika arazisi etrafındaki alanın karma endüstri bölgesi ilan edilmesi için çalışmaların devam ettiğini, Konya'nın hem savunma sanayindeki üretim yeteneklerinin artması hem de nitelikli mühendislerin yetişmesi için son derece önemli olduğunu anımsattı.
Konya’daki üniversitelerde bulunan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinin yeterli olduğunu dile getiren Altun, bazı bölümlerin ihtiyacın üzerinde sayısı olduğunu gördüklerini, alt yapı, donanım, atölye ve laboratuvar gibi eksiklikler ve de en önemlisi akademisyen sayısının yetersiz olmasına rağmen halen fakülteler ve bölümler açıldığını endişeyle gördüklerini sözlerine ekledi.

KONYA

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den tramvayda kitap sürprizi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den tramvayda kitap sürprizi
Engelli annenin akülü araba sevinci
YEREL HABERLER Engelli annenin akülü araba sevinci
Beyşehir’de yüksekten düşme vakalarında artış
YEREL HABERLER Beyşehir’de yüksekten düşme vakalarında artış
Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümünde anılıyor
YEREL HABERLER Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümünde anılıyor
Selçuk Üniversitesi, doğal kaynaklı kanser ilacı adayı geliştiriyor
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, doğal kaynaklı kanser ilacı ...
Konyaspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kulu'da okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Kulu'da okul servisleri denetlendi
Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 ...
Kaymakam Kurnaz ve Başkan Akkaya restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Kurnaz ve Başkan Akkaya restorasyon ...
11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü
YEREL HABERLER 11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, ...
Yunak'ta Barış Pınarı Herakatı'na destek
YEREL HABERLER Yunak'ta Barış Pınarı Herakatı'na destek
Akşehirli öğrenciler askerler için bin 400 Fetih Suresi okudu
YEREL HABERLER Akşehirli öğrenciler askerler için bin 400 Fetih ...
Trafikte tartıştığı gençlerin elektrikli bisikletini ciple ezdi
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı gençlerin elektrikli bisikletini ...
NEÜ öğrenci toplulukları başkanları doğa yürüyüşünde buluştu
YEREL HABERLER NEÜ öğrenci toplulukları başkanları doğa yürüyüşünde ...
KOSKİ atık sudan elektrik üreterek ekonomiye katkı sağlıyor
YEREL HABERLER KOSKİ atık sudan elektrik üreterek ekonomiye katkı ...
Pazarcıların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Pazarcıların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı
Tarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu
YEREL HABERLER Tarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu
Pazarda silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Pazarda silahlı kavga: 2 yaralı
MEDAŞ futbol turnuvası devam ediyor
YEREL HABERLER MEDAŞ futbol turnuvası devam ediyor
Başkan Kavuş: “İyi yetişmiş nesiller için yeni politikalar ve projeler üretmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “İyi yetişmiş nesiller için yeni ...
Selçuklu'da atık ilaçlar çöpe gitmeyecek
YEREL HABERLER Selçuklu'da atık ilaçlar çöpe gitmeyecek
Ereğli Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
YEREL HABERLER Ereğli Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na ...
Akşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Akşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na ...
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X