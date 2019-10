Karatay Belediyesi muhtarları buluşturdu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Karatay Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları ilçe protokolüyle buluşturan bir program düzenledi. Karatay Belediyesindeki programda, bütün muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarlarla her fırsatta bir arada olduklarının altını çizdi. Muhtarların mahallelere ve ilçeye hizmet etme noktasında önemli görevler üstlendiğine söyleyen Başkan Kılca, “Yaklaşık 7 aydır görevdeyim ve bu kısa zaman diliminde bütün mahallelerimizi ziyaret ederek halkımızla, muhtarlarımızla bir araya geldik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, talep ve önerilerini aldık. Bu noktada siz muhtarlarımızın hem bilgilerinden hem de tecrübelerinden faydalandık. Bugüne kadar mahallerimizden ve sizlerden gelen talep ile ihtiyaçların bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapım aşamasında bir kısmı da planlamalarımız arasında. Hemşehrilerimizin desteğine layık olabilmek adına sizlerle ilçemizi beraber yönetmek, sorunları beraber tespit edip yerinde çözümler üretmek adına yoğun bir şekilde istişare halindeyiz. İnşallah bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Önemli olan vatandaşın derdini dinlemek. Görevimiz sizlerden gelen bu talepleri en kısa sürede değerlendirerek çözüm üretmek. Çözemeyeceksek de bunun nedenini anlatmak” dedi.



“Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz”

Karatay’ın hem vatandaşlarıyla hem de yöneticileriyle güçlü bir bağa sahip olduğunun altını çizen Hasan Kılca, Karatay’daki bu uyumun güzel hizmetlere vesile olduğunu belirtti. Başkan Kılca, “Şunu öncelikle ifade edeyim ki Karatay her zaman çok farklı. Siz kıymetli muhtarlarımızdan da Allah razı olsun, bu farkı her zaman gösteriyorsunuz. Kaymakamımızla, milli eğitim müdürümüzle, emniyet müdürümüz, muhtarlarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile AK Parti İlçe Başkanımızla çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Bugüne kadar muhtar derneklerimizle, muhtarlarımızla çok güzel bir uyum içerisinde birlikte çalıştık. İnşallah bundan sonra da aynı ahenk ve uyumla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle programımıza teşrifleriniz dolayısıyla hepinize teşekkür ediyor ve tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da muhtarların gününü tebrik ederek başladığı konuşmasında 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları buluşturduğu için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Kaymakam Parlar, “Karatay Belediyemiz ve başkanımız ilçemizin tüm kesimleriyle bir araya gelmeye büyük önem veriyor. Oldukça çalışkan, dinamik ve gayretli bir belediye başkanımız var. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizler de belediyemizle ve başkanımızla uyum içerisinde hareket ederek Karatayımızın daha iyi noktalara gelmesine hep birlikte katkı sunuyoruz. Ülkemiz, güçlü bir siyasi liderlikle ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Son günlerdeki gelişmeler de bunun en somut göstergesi. Bu gelişme ve ilerlemeye en büyük katkımız az önce de ifade ettiğim gibi uyum içerisinde hareket etmek ve hep birlikte destek vermektir” ifadelerini kullandı.

Programa katılan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, yaptığı konuşmada tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Genç, “Bugüne kadar ilçemizde görev yapan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Görevlerine devam eden ve hizmetleriyle mahallelerimize güzellik katan siz kıymetli muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Hepimizin görevi ilçemizin daha da gelişmesi, ilerlemesine katkı sağlamaktır. Güzel bir uyumumuz var ve hep birlikte gayret ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Karatay İlçe Teşkilatı Koordinatörü Bilal Ukdem, muhtarların mahallelerin gözü kulağı ve vatandaşların belediye ile aracı görevi de üstlendiğini altını çizerken, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ise 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları buluşturduğu için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

