Başkan Pekyatırmacı: “Milletimizin duası ordumuzun mücadelesi tüm dünyaya gerekli mesajı vermiştir”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Horozluhan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma Buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu. Cuma namazını Anadolu Teknik Sanayi Camisi'nde kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi.



“Biz millet olarak gerektiğinde her alanda mücadeleye hazırız”

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Barış Pınarı Harekatı Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla sahada olduğu gibi masada da ülkemizin başarıya ulaştığını göstermiştir. Bir kez daha ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bertaraf ettik bu başarıya her şeyi bir kenara bırakıp tek yürek olup ordumuza dualarıyla, mesajlarıyla destek olan aziz milletimiz sayesinde ulaştık. Bölgedeki mücadelemiz gerekirse yeniden devam edecek bizler de elimizden ne gelirse tüm fedakarlığı yapmaya hazırız. Bu duygularla dualarımızın tekrar Mehmetçikle olduğunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Milletimizin bu birlik ve beraberliğinin de daim olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Programda Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.

