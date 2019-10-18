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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Savunma Sanayii Konya Buluşması gerçekleştirildi

İHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi Odası tarafından 'Konya Savunma Sanayi Buluşması' gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Konya Buluşması gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi Odası tarafından 'Konya Savunma Sanayi Buluşması' gerçekleştirildi.
Konya Sanayi Odasında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katıldığı toplantıda firmalara savunma sanayii ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, şu anda mevcut olmayan teknoloji ile ilgili fikri olanların projelerine başlamaları gerektiğini ve isteyenlere destek olabileceklerini söyledi. Şimdiye kadarki geleneksel yapının ihtiyaçları belirlediğini söyleyen Savunma Sanayii Başkanı Demir, ihtiyaç makamının ihtiyaçları belirleyebileceğini söyledi.
Bunun teknolojik ürün ya da modernizasyon projesi olabileceğini belirten Prof. Dr. Demir, "İhtiyaç bize söylenir biz bunun hazırlığını yaparız. İhaleye çıkarız, ihale sonucu olur ve proje yürür. Ama özellikle son zamanlarda gördük ki son harekatta da net görüldüğü üzere ihtiyaç makamı ihtiyaç analizi yaptığı dönemde ihtiyaçlarını sunmaya başladığı, o zincirin çalışma döneminde geçmiş istatistiklere baktığımızda yaklaşık üç yıllık bir dönem ihtiyaç makamının ihtiyacını tam belirlemesi detayları girmesi ile geçiyor" dedi.

"Önünüzün açık olacağının garantisini veriyorum"
Teknolojinin ilerlemesiyle ihtiyaçlara tersten bir yaklaşıma girdiklerini ifade eden Demir, "Sizlere de bunu öneriyorum, eğer sahada kullanılabilecek bir ürün Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşündüğümüz ve şu anda mevcut olmayan bir teknoloji ilgili bir fikriniz varsa yol almak istiyorsanız, kollarınızı sıvayın ve işe girişin. Biz başında yakalayıp destek verebildiklerimize destek veririz ama veremediklerimizi şunu garanti ediyorum. Eğer siz sahaya işe yarar bir ürün sunarsınız, bir cihaz bir teknoloji işimizi daha kolay yapmamızı sağlayan herhangi bir ürün, sahada daha etkin bir silah veya silahın daha modern bir şekli, bir aparat veya bir tezgah veya bir malzeme. Bununla ilgili sizlere bunun önünüzün açık olacağını garantisini veriyorum" diye konuştu.

"KOBİ seviyesindeki şirketlerle birliği yapmalarını istiyoruz"
Bütün ana yüklenicilerine şart koştuklarını aktaran Demir, "İşlerin büyük bir kısmını alt yüklenicilere dağıtmalarını, KOBİ seviyesindeki şirketlerle işbirliği yapmalarını, gölgelerinde ot bitirmeyen değil de etrafında bir orman oluşturan şirketler olmalarını istiyoruz. Bu bir anlamda teknoloji derinliği kazandırırken bir yandan da onların işlerini kolaylaştıracak, bir çoğunu entegratör ve geleceğin teknolojileriyle ilgili fikir üreten ve önderlik yapan firmalar haline getirecek" ifadelerini kullandı.
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise oda olarak bu çalışmaları gerçekleştirmeye başladıkları ilk günden bu yana hep bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Büyük başarılar sergilediklerini ifade eden Başkan Kütükcü, "Bu başarılarımızın ilki savunma sanayi ihracatımızı yükseltmek oldu. Zirvelerimizin ilkini gerçekleştirdiğimiz 2014 yılı sonunda 32 milyon 860 bin dolar olan savunma sanayi ihracatımızı, 2018 yılında 50 milyon dolara kadar yükselttik. Yani 4 yılın sonunda yüzde 50'den fazla artış kaydettik" dedi.

"Savunma sanayi ihracatı yapan ilk 5 şehri arasına girdik"
Bu yılın ilk 9 ayında da ihracatta artış gerçekleştirdiklerini aktaran Kütükcü, "Savunma sanayi ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artırarak, yaklaşık 41 milyon dolara ulaştık. İnşallah yıl sonunda 50 milyon doları aşarız diye ümit ediyoruz. İhracat artışımızla birlikte Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı yapan ilk 5 şehri arasına girdik" şeklinde konuştu.
Haziran ayında 4. sıraya yükseldiklerini kaydeden Kütükcü, "İnşallah orta vadede, birlikte yapacağımız çalışmalar ve sanayicilerimizin azmi ile Türkiye’de en fazla savunma sanayi ihracatı yapan 3 il arasına girmeyi de başaracağız. Bu yolda şehir olarak, emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

KONYA

18 Ekim 2019 Cuma

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