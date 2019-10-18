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Akşehir’de soğuk hava deposu ihtiyaç tespiti istişare toplantısı yapıldı

İHA

Konya'nın Akşehir ilçesinde soğuk hava deposu ihtiyaç tespiti ve finansman desteği ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Akşehir’de soğuk hava deposu ihtiyaç tespiti istişare toplantısı yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde soğuk hava deposu ihtiyaç tespiti ve finansman desteği ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimizde meyvecilik önemli bir yer teşkil ediyor. Özellikle kırmızı meyve dediğimiz kiraz, vişne, çilek bunların yanında elma, erik gibi ürünler Akşehirimizde önemli yer teşkil ediyor. Bu noktada bu ürünleri işleyerek değerlendirmek tabi ki daha kıymetli ve kazançlı hale geliyor. Bu noktada da Akşehirimizde soğuk hava deposu ihtiyacını tespit edebilmek ve bu soğuk hava deposu için hibe desteği verebilecek ilgili kurumlarla bir istişare toplantısı yapalım istedik. Ankara’dan buraya teşrif eden değerli milletvekilimiz Orhan Erdem Beye teşekkür ediyorum, onun himayesinde bu toplantıyı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz da, konunun önemli bir konu olduğuna değinerek yapılacak bu toplantıyla Akşehir’in bu konudaki gelişimine nasıl katkı sağlanacağının belirleneceğini belirtti.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem katılımcılara teşekkür ederek, “Akşehirimizin en önemli meyvecilik ürünlerinden olan başta kiraz olmak üzere vişne, çilek ve diğer ürünler için yeterince depolama kapasitemizin olmadığı, ilçe müdürlüğümüzün verilerine baktığımızda yıllık 70 bin tonlara yakın depolama yapılabilecekken 45 bin ton depolama soğuk zincire alabildiğimiz ürün görülüyor. Biz bugün bir yol haritası çizip, bu konuda neler yapabiliriz diye bir ön çalışma yapalım” diye konuştu.
Toplantıya katılan kurum yetkilileri, soğuk hava deposu işletmecileri ve müteşebbislerin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem bir değerlendirme yaptı. Erdem önümüzdeki süreçte Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer odalarında katılımıyla müteşebbis ve işletmecilerin bir araya gelerek konu ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesini, Atakent Mahallesinde bulunan Akşehir Belediyesine ait olan soğuk hava deposunun kapasitesinin artırılması, yeni depolar için gerekirse kooperatifleşme ve benzeri çalışmalara yapılmasını istedi.
Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı’nda yapılan istişare toplantısına, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, KOP Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, TKDK İl Koordinatörü Hakan Doğan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fevzi Tosun, MEVKA Program Yönetim Birim Başkanı Çakan Tanıdık, TKDK İl Koordinatörlüğü İletişim Uzmanı Kadir Saka, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, İlçe tarım ve Orman Müdürü Bahri Karaman, Tarım Kredi Kooperatifi İlçe Müdürü Tuğrul Arslan, Akşehir Belediye Meclis Üyeleri, soğuk hava deposu işletmecileri ve alanda faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

KONYA

18 Ekim 2019 Cuma

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